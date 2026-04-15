Attivo l’Orientation Desk del progetto “Direzione O.R.A.”

È operativo da oltre un mese l’Orientation Desk della Provincia di Brindisi, uno sportello gratuito pensato per supportare giovani, disoccupati, inoccupati e persone in condizioni di fragilità nei percorsi di orientamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro.

Il servizio rientra nel progetto “Direzione O.R.A. – Orienta, Reinventa, Avanza”, promosso dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali for Work”, finanziato dal PR FESR-FSE+ Puglia 2021-2027. L’obiettivo è favorire l’accesso al lavoro e rafforzare le opportunità di attivazione per chi è in cerca di occupazione, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

L’Orientation Desk offre un accompagnamento personalizzato attraverso servizi di informazione, consulenza e supporto pratico. Tra le attività previste: orientamento professionale e formativo, supporto nella ricerca attiva del lavoro, redazione e revisione del curriculum vitae, preparazione ai colloqui, bilancio delle competenze e informazioni su corsi, bandi, tirocini e opportunità di autoimprenditorialità.

Sono inoltre previsti servizi di personal rebranding, per migliorare la propria presenza professionale, e momenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese del territorio. Lo sportello offre anche orientamento scolastico e universitario, con l’obiettivo di supportare studenti e studentesse nelle scelte formative e contrastare la dispersione.

Il progetto si rivolge a un’ampia platea: disoccupati, inoccupati, NEET, donne, cittadini stranieri, persone con disabilità, detenuti e chiunque voglia intraprendere o ripensare il proprio percorso professionale.

Lo sportello è attivo presso il Chiostro – Polo dell’Innovazione (via Annibale de Leo 6, Brindisi) nei seguenti orari:

Lunedì: 8.30 – 14.30

Mercoledì: 8.30 – 12.30 | 15.30 – 17.30

Venerdì: 8.30 – 14.30

L’iniziativa è realizzata grazie a un partenariato territoriale che coinvolge enti di formazione, associazioni e realtà del mondo produttivo, tra cui The Qube Incubatore, CNA Brindisi-Taranto, ARPAL Puglia, ARCI Brindisi, SMILE Puglia, Socioculturale SCS e ITS Academy Mobilità Ge.In. Logistics.

L’Orientation Desk rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rilancio del Chiostro – Polo dell’Innovazione, sempre più punto di riferimento per la città e hub dedicato a innovazione, formazione e servizi per il lavoro.

Contatti

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