True Puglia 2026, i buyer internazionali scoprono le eccellenze della filiera turistica regionale

Al via dal 13 al 16 aprile la quarta edizione di True Puglia 2026, l’evento che connette ospitalità, buyer e territori per confermare la regione come hub strategico del turismo esperienziale di alta gamma.

La tappa pugliese è l’evento flagship del circuito True, una vetrina sul mondo della travel experience che metterà in primo piano l’autenticità dell’hôtellerie regionale, dalle masserie ai resort, dai boutique hotel alle location dove scoprire l’enogastronomia locale. Cuore pulsante di True Puglia 2026 sarà l’area di Savelletri, dove la filiera dell’ospitalità pugliese più esclusiva si presenta al mercato internazionale: 50 brand iconici e 60 top travel advisor incontrano 50 seller pugliesi per esplorare i territori e l’entroterra della regione.

Protagonista istituzionale di questa edizione è la Regione Puglia, con l’Assessorato al Turismo e Pugliapromozione, che per la quarta volta consecutiva si conferma Destination Partner dell’iniziativa, annunciata a New York durante “Road to True”, l’edizione americana che si è svolta nella Grande Mela dal 24 al 30 gennaio scorsi.

“Le edizioni precedenti di True – dichiara Graziamaria Starace, Assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, che parteciperà al TRUE Talk del 15 alle 18 – hanno prodotto risultati misurabili e di livello: contatti qualificati, mercati aperti, relazioni consolidate con i professionisti che governano i flussi del turismo di lusso a livello mondiale. È su quella base che la Regione Puglia ha confermato la propria presenza come Destination Partner. Vivrò questa quarta edizione in prima persona e sarò a Savelletri, dove l’ospitalità pugliese si racconterà a sessanta tra i più influenti travel advisor internazionali, provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e Sud America.

L’estensione del format a Basilicata, Sardegna e Sicilia – conclude l’Assessora Starace – nasce dal riconoscimento che il Mezzogiorno possiede un’identità dell’accoglienza sufficientemente solida da reggere il confronto con i mercati più esigenti del lusso globale. Investire su questo percorso è, per la Regione, una responsabilità che si rinnova anno dopo anno”.

“La Regione si conferma Destination Partner di True Puglia 2026 insieme all’Assessorato al Turismo e a Pugliapromozione - dichiara Luca Scandale, Commissario di Pugliapromozione – "presentando l’hôtellerie pugliese più autentica, dalle masserie alle esperienze eno ed oleo-gastronomiche. 50 brand e 60 top travel advisor dai mercati mondiali più performanti esplorano i nostri territori, valorizzano le aree interne e le destinazioni meno conosciute, in un evento strategico che consolida il posizionamento della Puglia nel panorama internazionale.”

True Puglia è declinato in diverse modalità: incontri B2B tra Travel Buyers, media e aziende dell’ospitalità pugliese, con un’agenda personalizzata di incontri della durata di 20 minuti; esperienze con tour della regione e il supporto dei più importanti DMC pugliesi, per consentire a buyers e media partners di scoprire la regione come destinazione high-end; panel tematici mirati alla promozione del territorio e dell’offerta turistica pugliese; eventi incentrati sull’organic networking per consentire ai diversi stakeholder di conoscere le opportunità di investimento in Puglia.

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