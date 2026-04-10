Lions Day 2026 a Mesagne: la Villa comunale diventa il villaggio della salute e della prevenzione gratuita

Domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 09:00, la Villa Comunale di Mesagne ospiterà il Lions Day, la giornata internazionale di servizio che i Lions Club dedicano alla cittadinanza. L’iniziativa, fortemente voluta dal Lions Club Mesagne guidato dal Presidente Gianfrancesco Castrignanò, mira a promuovere la cultura della prevenzione e della solidarietà attiva.

L'evento gode del prestigioso patrocinio della Città di Mesagne e del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia .

Il cuore della manifestazione sarà il "Villaggio della Salute", dove personale medico e volontari offriranno gratuitamente una vasta gamma di screening e controlli diagnostici per prenderci cura del benessere della comunità.

Screening e Diagnostica: un percorso completo

Per favorire la diagnosi precoce delle patologie metaboliche e cardiovascolari, i cittadini potranno accedere gratuitamente ai seguenti servizi:

• Controlli base : Misurazione della glicemia, colesterolo, trigliceridi e pressione arteriosa.

• Screening intestinale : Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF).

• Approfondimenti specialistici : Qualora vengano rilevati valori superiori alla norma, su indicazione dei medici presenti, sarà possibile effettuare immediatamente Elettrocardiogramma (ECG), Ecografia delle carotidi (TSA) e il test dell'Emoglobina Glicata.

Formazione e Sociale

La giornata vedrà la partecipazione attiva della Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi per il Progetto "Viva Sofia ", con dimostrazioni pratiche sulle manovre di disostruzione pediatrica e primo soccorso.

Saranno inoltre promossi i corretti stili di vita in collaborazione con la Fondazione Dieta Mediterranea e la prevenzione dei tumori giovanili attraverso il Progetto Martina. Durante la mattinata sarà attivo un punto informativo dedicato al Servizio Cani Guida dei Lions, eccellenza associativa a supporto dell'autonomia dei non vedenti, e verrà allestito un centro di raccolta di occhiali usati .

"Il Lions Day rappresenta la sintesi del nostro spirito di servizio," sottolinea il Presidente del Lions Club Mesagne, Gianfrancesco Castrignanò. " Siamo lieti di mettere a disposizione dei cittadini competenze e risorse per una prevenzione concreta e accessibile. Invitiamo la comunità a partecipare a questa domenica dedicata alla salute in Villa Comunale. "

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