Invasione di famiglie per "La pasquetta brindisina"

Una marea di entusiasmo, colori ed energia ha travolto il Parco del Cillarese di Brindisi (Parco XIX Maggio 2012), trasformando il cuore verde della città in un autentico epicentro di festa, partecipazione e condivisione. La V Edizione de “La Pasquetta Brindisina” si è chiusa con numeri da record confermandosi, senza tema di smentita, come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della Puglia.



Sin dalle prime ore del mattino, dopo il taglio del nastro condotto dal giornalista brindisino Nico Lorusso alla presenza dell’organizzatore Maestro Carmine Iaia, e delle rappresentanze istituzionali dell’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria, dell’Assessore alle Politiche Giovanili Lucia Vantaggiato e del Segretario Cittadino del Pd Francesco Cannalire, il parco è stato letteralmente preso d’assalto da decine di migliaia di visitatori.



Non solo cittadini brindisini: famiglie, comitive, associazioni e gruppi organizzati hanno raggiunto Brindisi da ogni comune della provincia e da tutta la regione Puglia, rendendo l’evento un vero fenomeno territoriale. Significativa anche la presenza di turisti stranieri, in vacanza nella regione del tacco dello stivale, che hanno scelto proprio Brindisi per trascorrere la Pasquetta, contribuendo a dare alla manifestazione un respiro, nel tempo, anche internazionale.



Sotto ogni punto di vista – attrattività, organizzazione e qualità dell’offerta – l’evento ha risposto alla grande, superando ogni aspettativa. Il pubblico ha potuto vivere un’esperienza completa tra sport, musica, intrattenimento e gastronomia, in un’atmosfera di festa continua che ha animato ogni angolo del parco.



Sul fronte dell’intrattenimento, il successo è stato travolgente: l’animazione dei Que Lo Cura, le esibizioni live e il repertorio della cantante Vanexa hanno scandito i momenti più intensi della giornata, trasformando il parco in un grande palcoscenico a cielo aperto. Applausi e partecipazione anche per le scuole di danza che si sono alternate nell’area spettacoli, regalando performance coinvolgenti e dinamiche.



Presissima d’assalto anche l’area dedicata ai più piccoli, con giochi, gonfiabili e giostrine curate dai Fratelli Montenero, così come l’area food & street food gestita da Armando Iaia, che ha registrato una presenza costante per tutta la giornata, diventando punto di incontro e convivialità.



Un successo senza precedenti che segna un punto di svolta per la manifestazione, sempre più centrale nel calendario degli eventi primaverili pugliesi.

“Grande soddisfazione, una quinta Edizione da record per la Pasquetta Brindisina. Da cittadino, prima ancora che da organizzatore, è emozionante vedere il Parco del Cillarese così pieno di vita, di famiglie, di giovani, di sorrisi: un’immagine che racconta il volto più bello di Brindisi, quello della condivisione e dell’orgoglio di vivere il proprio territorio. I brindisini hanno risposto alla grande ancora una volta, scegliendo di restare e di usufruire di tutto ciò che la Pasquetta Brindisina ha offerto in termini di food, intrattenimento e relax, ma ciò che colpisce è anche la presenza di tantissime persone arrivate da ogni comune della provincia e dalle altre province della regione, segno che questo evento è diventato un punto di riferimento per tutta la Puglia. Da organizzatore, la soddisfazione è ancora più profonda perché dietro questi numeri straordinari – presenze oltre le aspettative e con dati davvero inediti – c’è un grande lavoro di squadra, passione e visione. Vedere tutto questo trasformarsi in partecipazione reale, entusiasmo e apprezzamento da parte del pubblico ripaga di ogni sforzo. La Pasquetta Brindisina cresce, si consolida e guarda al futuro con ancora più ambizione. E non finisce qui: si replica il 25 aprile” – ha dichiarato il Maestro Carmine Iaia.



La Pasquetta Brindisina si conferma così non solo un evento, ma un vero e proprio fenomeno di comunità, capace di unire territori, generazioni e culture in un’unica, straordinaria festa collettiva.

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