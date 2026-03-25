Sebastiano Somma porta “La Passione” a Francavilla Fontana: il 31 marzo l’evento conclusivo del tour pugliese

Nel cuore della Settimana Santa, un evento di rara intensità spirituale e artistica si appresta a toccare per la prima volta il territorio brindisino. Terza tappa di un mini-tour che ha già registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e un’accoglienza commossa a Lucera e ad Apricena, lo spettacolo “La Passione”, interpretato da Sebastiano Somma, vivrà il suo momento culminante il 31 marzo a Francavilla Fontana.

La splendida cornice della Basilica Minore del Santissimo Rosario ospiterà l’intensa interpretazione di Somma per un evento che unisce fede, arte e riflessione, offrendo al pubblico un’indagine profonda sull’evento che ha segnato la storia dell’umanità.



L’opera trova la sua originalità nel punto di vista scelto: quello del Centurione romano. Colui che, sotto la croce, fu testimone dell’ultimo respiro di Cristo e, trafitto nel profondo, esclamò: “Veramente quest’uomo era figlio di Dio!”.

Attraverso l’adattamento teatrale curato da Vito De Girolamo, Sebastiano Somma dà voce a questo personaggio apparentemente marginale, esplorandone i dubbi, l’afflizione e l’impeto emotivo. Cosa vide il soldato romano in quel condannato che gli altri non riuscivano a scorgere? Quale tumulto interiore portò un uomo d’arme a riconoscere la divinità nel dolore estremo?



La narrazione di Somma, volto amato del cinema e del teatro italiano per la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche, è sostenuta da un intreccio sonoro di grande impatto. Le straordinarie voci dei Gospel Italian Singers e le armonie del Melos Ensemble, diretti dal Maestro Francesco Finizio, trasformano le basiliche e le chiese in spazi di riflessione senza tempo, dove la parola sacra si fonde con la forza della musica.



L’appuntamento, che avrà inizio alle ore 20.00, è a ingresso libero: un dono d'arte e fede offerto alle comunità per vivere i giorni della Passione attraverso una prospettiva inedita e toccante: un’occasione per fermarsi e riflettere, lasciandosi guidare dalla voce di chi, duemila anni fa, si trovò a un passo dal mistero e ne rimase trasformato per sempre.

Lo spettacolo è prodotto dall’Associazione Strumenti e Figure in collaborazione con CDB Produzioni ed è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e da Puglia Culture.



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