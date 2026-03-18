APPUNTAMENTO CON IL “JOB ON TOURISM”: A MESAGNE LE AZIENDE INCONTRANO I CANDIDATI

Domani giovedì 19 marzo dalle 14:00 alle 17:00 presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro 27 si svolgerà il secondo dei due appuntamenti della terza edizione di “Job On Tour...ism”.

Così come per la data di Brindisi, domani a Mesagne è prevista la partecipazione delle più importanti aziende e sigle di settore, tra cui Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Assohotel, AIGO, Consorzio degli Albergatori di Carovigno e ITS Turismo.

JOT 2026 rientra nella misura della Regione Puglia “Mare a Sinistra” e gode del patrocinio del Comune di Mesagne.

Moltiplicare, specie nei settori in cui spesso rimangono delle posizioni lavorative non coperte, le occasioni per i giovani e i meno giovani per lavorare in un settore che è una delle principali vocazioni economiche del nostro territorio e rafforzare una rete stabile pubblico/privato nel comparto turistico, alberghiero e ristorativo, per favorire l’incontro domanda/offerta e quindi la crescita del settore nel territorio brindisino: questi gli obiettivi principali di Job On Tourism.

Domani i candidati avranno la possibilità di consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui direttamente con i responsabili delle risorse umane delle varie aziende presenti che saranno affiancati per l’occasione dagli esperti del mercato del lavoro di ARPAL Puglia.

Per partecipare al job day è consigliato che tutti gli interessati inseriscano la propria candidatura direttamente sul portale “Lavoro per te” della Regione Puglia, caricando il proprio curriculum vitae all’indirizzo: undefined, e si presentino il giorno dell’evento con più copie del prorio cv stampato da lasciare ai referenti delle aziende.

Per maggiori informazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare allo 0831.1568068

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