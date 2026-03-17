Tavolo Tecnico in Prefettura per la prossima edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia .

Si è svolto stamane in Prefettura, alla presenza del Prefetto di Brindisi Guido Aprea, un tavolo tecnico per la prossima edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, che si svolgerà nel “Marina di Brindisi dal 22 al 26 ottobre 2026.

Erano presenti, tra gli altri, l’on. Mauro D’Attis, il Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo, il delegato della Regione Puglia Nicola Rutigliano, il Presidente della Provincia Angelo Pomes, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Brindisi Giuseppe De Maria, il Questore Aurelio Montaruli, il Comandante dei Carabinieri Leonardo Acquaro, il Comandante della Guardia di Finanza Emilio Fiora, la Dirigente scolastica provinciale Angela Tiziana Di Noia, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane Giuseppe Luiso, il Comandante della Brigata San Marco Michele Orini, il Vice Comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Barretta, la Direttrice della Stp Luciana Carella, il Presidente di Confindustria Brindisi e del Distretto della Nautica Giuseppe Danese, il Presidente di Confesercenti Michele Piccirillo, il Direttore di Confcommercio Mimmo Consales, il Direttore del Consorzio di Torre Guaceto Alessandro Ciccolella, Salvatore Tomaselli per il Consorzio Ditne, il Comandante della Polizia Locale Antonio Orefice e Cosimo Tasso per il Comando dei Vigili del Fuoco.

In apertura dei lavori il Prefetto Aprea ha sottolineato l’aspetto tecnico dell’incontro, finalizzato ad individuare le eventuali problematiche, con il chiaro intento di creare i presupposti per una buona riuscita di un evento che rappresenta un valore aggiunto per la città di Brindisi.

L’on. D’Attis, invece, dopo aver ringraziato il Prefetto per aver promosso l’incontro, ha ribadito il suo impegno per ottenere – come nella scorsa edizione – un coinvolgimento diretto del Ministero degli Esteri, attraverso l’ICE, per generare ulteriori processi di internazionalizzazione dello Snim. Il tutto, ovviamente, in aggiunta ad un ruolo diretto delle istituzioni locali, del mondo della scuola e delle associazioni di categoria.

Un impegno a sostenere l’evento giunto anche dal rappresentante della Regione Rutigliano che ha sottolineato come la Puglia punti con decisione sulla Blue Economy che già fa registrare numeri-record in termini di fatturato, di aziende e di occupati.

Garanzie circa un sostegno reale all’iniziativa fieristica sono giunte anche dal Presidente della Provincia Pomes e dall’Assessore del Comune di Brindisi De Maria, così come dalla Stp, dal Consorzio di Torre Guaceto, dal Ditne, dalla Marina Militare e dalle forze dell’ordine, nelle varie articolazioni.

Pieno sostegno anche dalle associazioni di categoria, pronte ad attivare iniziative attraverso cui coinvolgere la città nell’evento nautico.

Il Presidente Meo, nel suo intervento, ha ringraziato tutti i partecipanti ed ha posto il problema della individuazione delle soluzioni migliori per i parcheggi e la viabilità, per accogliere al meglio visitatori e operatori. Ha sottolineato, inoltre, il pieno coinvolgimento del mondo della formazione, così come di quello della ricerca (per la sostenibilità) e dello sport.

“Tutti insieme – ha concluso Meo – potremo trasformare lo Snim in una Campionaria del Mare, con i ritorni facilmente immaginabili per il territorio brindisino e, più in generale, per la Puglia”.