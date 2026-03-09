Brindisi e provincia: 85 annunci di lavoro e 503 figure ricercate

Il 9° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 85 annunci attivi, per un totale di 503 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 327 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore marketing con 100 risorse richieste, seguito dal comparto commercio con 17 posizioni aperte. Segue il settore metalmeccanico con 14 persone ricercate.

A seguire l’ambito socio-sanitario con otto posizioni aperte, il settore logistica con sette risorse richieste e il settore servizi con cinque persone richieste e il comparto artigianato con cinque posti vacanti. Segue il settore trasporti con quattro figure ricercate e il settore industria, sempre con quattro persone richieste. Segue il comparto edilizia con tre figure richieste. A seguire il settore contabile con due figure ricercate e il settore amministrativo, sempre con due persone richieste. Infine si collocano l’ambito servizi alla persona e impiantistica elettrica, che riportano con una figura ricercata per settore.

