“LIGABUE RECRUITING DAY”: lavora anche tu a bordo dei traghetti. Candidature aperte fino al 9 marzo
Un colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale a bordo dei traghetti. È questo lo spirito del “Ligabue Recruiting Day”, in programma il 11 marzo 2026 a Brindisi presso il Centro per l’Impiego di Brindisi, sito in via Tor Pisana 114, promosso da Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Brindisi, con la partecipazione del Gruppo Ligabue, gruppo internazionale attivo nei servizi di ristorazione e catering marittimo.
Nel corso della giornata, i candidati potranno sostenere colloqui conoscitivi con i recruiter aziendali per le seguenti posizioni:
- Operatore pluri-servizio a bordo dei traghetti
- Responsabile catering a bordo dei traghetti
L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per entrare in un contesto dinamico e internazionale, acquisire nuove competenze e costruire un percorso lavorativo nel comparto marittimo.
Per partecipare è necessario candidarsi entro il 9 marzo 2026 attraverso i link alle offerte:
Operatore pluri-servizio: undefined
Responsabile catering: undefined
Il Recruiting Day si inserisce nella strategia Mare a Sinistra, pensata per favorire la mobilità e attrarre professionalità anche da fuori regione.
Le persone domiciliate al di fuori della Puglia potranno aderire compilando l’apposito form dedicato all’evento di Brindisi: undefined
Un’azione che rafforza il raccordo tra sistema pubblico per l’impiego e imprese, ampliando il bacino di candidature e rispondendo in modo efficace alle esigenze occupazionali del territorio.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di Brindisi.
