Il Centro "Bardicchia” entra nel Forum delle Associazioni Familiari di Puglia

L’A.P.S. “F. Bardicchia” di Mesagne è ufficialmente entrata a far parte, all’unanimità, del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia. Si tratta di un traguardo importante, che rappresenta non solo un riconoscimento istituzionale, ma anche la valorizzazione concreta di un impegno costante a favore della famiglia, della comunità e delle nuove generazioni.

L’adesione al Forum pugliese delle associazioni familiari, rappresentato nell'occasione dal suo V. Presidente Giovanni Caramia, testimonia la piena sintonia tra le finalità statutarie dell’associazione mesagnese e la missione del Forum, che promuove politiche familiari fondate sulla centralità della famiglia come soggetto sociale, educativo ed economico.

Particolarmente significativo è il riconoscimento del ruolo che l’A.P.S. “F. Bardicchia” svolge nel custodire e trasmettere le tradizioni mesagnesi. In un tempo caratterizzato da cambiamenti rapidi e profondi, la continuità culturale diventa un valore prezioso. Le generazioni più mature, attraverso l’esperienza, la memoria e la testimonianza diretta, consegnano alle nuove generazioni un patrimonio fatto di storia, identità, radici e senso di appartenenza.

In questo processo di ‘consegna del testimone’, i nonni rivestono oggi un ruolo sempre più centrale. Le famiglie contemporanee, spesso impegnate in ritmi lavorativi intensi, trovano nei nonni un sostegno fondamentale non solo nella cura quotidiana dei nipoti, ma anche nella loro educazione. I nonni non sono soltanto figure di supporto pratico: sono custodi di valori, narratori di tradizioni, punti di equilibrio affettivo e morale.

Il loro contributo assume una dimensione etica e sociale di grande rilievo. L’etica riguarda l’insieme dei principi che orientano il comportamento umano verso il bene, mentre la morale rappresenta l’applicazione concreta di tali principi nella vita quotidiana. Attraverso gesti semplici, racconti familiari e testimonianze di vita, le generazioni mature educano alla responsabilità, al rispetto, alla solidarietà e al senso del dovere.

L’ingresso nel Forum delle Associazioni Familiari di Puglia rafforza dunque il percorso dell’A.P.S. “F. Bardicchia”, che si pone come ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, promuovendo una cultura della famiglia capace di affrontare le sfide del presente senza smarrire le proprie radici.

Questo riconoscimento all’unanimità non è solo un punto di arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza: un impegno rinnovato a favore della famiglia, della comunità mesagnese e dell’intero territorio pugliese, nella consapevolezza che il futuro si costruisce insieme, valorizzando ogni generazione.

