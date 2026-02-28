DISTRIBUZIONE FAMILY CARD “PASS FAMIGLIE”

Si informa tutta la cittadinanza mesagnese dell’attivazione della Family Card “Pass Famiglie”, progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Mesagne, in collaborazione con la Confesercenti, con la Confcommercio, con il C.N.A., con la C.A.P.I.T. e con il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una vera e propria alleanza tra famiglie e territorio, finalizzata a favorire crescita sociale, opportunità di risparmio e una migliore qualità della vita per la comunità locale.

“Pass Famiglie” è una carta completamente gratuita che i cittadini di Mesagne possono ritirare presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico “Epifanio Ferdinando”, sito in Via Damiano Chiesa n. 1 e sarà distribuita dagli alunni/e dello stesso Istituto in relazione ad un percorso formativo scolastico, nei seguenti giorni e orari del mese di marzo:

- Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

- Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

La card consentirà ai possessori di accedere a sconti e agevolazioni di vario genere presso le attività commerciali mesagnesi aderenti all’iniziativa, consultabili sul sito ufficiale: www.amesagne.it.

Si invitano tutte le famiglie a cogliere questa opportunità, pensata per sostenere il tessuto economico locale e rafforzare il senso di comunità che caratterizza la Città di Mesagne.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci