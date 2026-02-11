Fasano capitale della formazione luxury: da Happetito il percorso d’eccellenza con chef Domingo Schingaro.

Quando le aziende dell’accoglienza che operano nel distretto del lusso avvertono l’esigenza di elevare competenze e qualità dell’esperienza, l’House of Excellence di Happetito a Fasano si afferma come uno spazio di confronto autorevole e concreto. A Fasano, territorio pugliese che ha fatto dell’ospitalità di alta gamma una cifra distintiva, ha preso il via oggi, mercoledì 11 febbraio, il percorso di “Aggiornamento professionale in cucina per l’ospitalità luxury”, un progetto che unisce visione strategica, cultura gastronomica e formazione tecnica di alto profilo.

Il coordinamento e la direzione tecnica portano la firma di Domingo Schingaro, chef stellato del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, riferimento internazionale per la cucina identitaria pugliese. Nel suo saluto ai partecipanti, lo chef Schingaro ha sottolineato che “la nostra è una Puglia che corre e bisogna essere capaci di stare al passo. L’accoglienza fa parte della nostra natura, è nel nostro modo di essere. Ma la vera energia che ci permette di raggiungere l’eccellenza è l’innovazione: quella che aiuta a comprendere le proprie priorità, a valorizzare le capacità e a spingersi oltre nel proprio settore. Noi pugliesi abbiamo l’ospitalità nel DNA, ma altre qualità devono essere coltivate e allenate con impegno e visione”.

Il programma si sviluppa in otto moduli affidati a chef e professionisti di rilievo locale e nazionale, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti una prospettiva ampia e strutturata sul mestiere contemporaneo del cuoco nel segmento luxury. Tra i relatori spicca Luciano Tona, già direttore di ALMA, la scuola di cucina più autorevole d’Italia, protagonista dell’apertura con un intervento dedicato alla storia e alla cultura dell’alimentazione.

Davanti a una platea attenta e motivata, Tona ha richiamato il valore della disciplina, dell’identità culinaria e della crescita costante come fondamento di ogni risultato solido. Ha invitato i professionisti a riprendere il proprio percorso culturale e tecnico, a rileggere le radici della cucina per interpretarle alla luce della contemporaneità.

I venti partecipanti, provenienti da Carovigno, Fasano, Bari, Castellana, Conversano, Poggiorsini, Turi, San Vito dei Normanni, Martina Franca, Locorotondo e Brindisi, rappresentano una brigata territoriale che conferma la vocazione regionale dell’iniziativa. Ogni incontro affronta un tema strategico per la ristorazione di alto livello e durante i moduli verranno utilizzati i prodotti di eccellenza dell’azienda Lepore Mare.

Loredana Nisi, responsabile dell’House of Excellence di Happetito di Fasano, sottolinea il valore strategico dell’iniziativa per il territorio. “Ospitare un percorso di tale portata – ha spiegato - consolida il ruolo di Fasano come punto di riferimento del segmento luxury anche sul fronte della formazione. La collaborazione con Domingo Schingaro rafforza una visione condivisa che punta a creare competenze solide e consapevoli”.