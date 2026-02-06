A Latiano e Ceglie centrati due “5” da oltre 36mila euro
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Il Superenalotto premia la Puglia. Nell’estrazione di giovedì 5 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 18.371,53 euro l'uno in provincia di Brindisi: il primo a Ceglie Messapica presso la Rivendita Tabacchi in S.Paolo della Croce, 59; l'altro a Latiano presso la Tabaccheria in via Antonio d'Ippolito, 70. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 6 febbraio, sale a 116,6 milioni di euro.
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
Ultimi da Redazione
- Mesagne rinnova il Patrocinio della Madonna del Carmine: fede, memoria e speranza nel 283° anniversario
- Esordio del presidente Matarrelli. Consiglio regionale, stamattina la prima riunione dell’ufficio di Presidenza
- CONFCOMMERCIO E L’AMBIENTE: “TORRE GUACETO UNA RISORSA STRAORDINARIA PER IL TERRITORIO”
- Il Go Padel Tour fa tappa a Mesagne: numeri record e grande entusiasmo
- Mesagne. Sabato un incontro sulla figura nei secoli della Madonna del Carmine