A Latiano e Ceglie centrati due “5” da oltre 36mila euro

Comunicati Stampa
Febbraio 06, 2026 88
Il Superenalotto premia la Puglia. Nell’estrazione di giovedì 5 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 18.371,53  euro l'uno in provincia di Brindisi: il primo a Ceglie Messapica presso la Rivendita Tabacchi in S.Paolo della Croce, 59; l'altro a Latiano presso la Tabaccheria in via Antonio d'Ippolito, 70. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 6 febbraio, sale a 116,6 milioni di euro.

