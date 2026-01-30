L'International School of Brindisi ottiene il riconoscimento NCAA

Dal 29 gennaio 2026, l'International School of Brindisi (ISB) è u?icialmenteDal 29 gennaio 2026, l'International School of Brindisi (ISB) è u?icialmentericonosciuta dall'NCAA Eligibility Center, l'organismo statunitense che certifical'idoneità accademica degli studenti-atleti per l'accesso alle università sportiveamericane. È la prima scuola del Sud Italia a ottenere questo riconoscimento, aprendoai giovani del Mezzogiorno una porta finora riservata a chi studiava a Roma, Milano oall'estero.Il riconoscimento NCAA non è un dettaglio burocratico: significa che i crediti formativiconseguiti a Brindisi valgono direttamente per accedere a un sistema di borse di studiodel valore di 3,8 miliardi di dollari annui, distribuite a oltre 195.000 studenti-atleti nelledivisioni I e II della National Collegiate Athletic Association."Un ragazzo di Brindisi può ora realisticamente aspirare a una borsa di studio pergiocare a basket, tennis o calcio in un'università americana," spiega Carmela D'Angelo,COO e co-fondatrice dell'ISB. "Questa opportunità, fino a ieri, richiedeva di trasferirsialtrove. Ora è disponibile qui, nel cuore del Mezzogiorno."Un primato in un contesto competitivoIl dato assume maggior rilievo se confrontato con la situazione negli stessi Stati Uniti:secondo uno studio di Honest Game, il 27% delle scuole superiori americane nonpossiede attualmente lo status di approvazione NCAA. La maggior parte delle scuoleinternazionali nel mondo deve a?idarsi a valutazioni caso per caso delle credenziali deipropri studenti. ISB ha invece ottenuto il riconoscimento diretto, posizionandosi in uncircuito d'élite globale.I Giochi del Mediterraneo: tempismo strategicoL'annuncio arriva in un momento cruciale per il territorio. Dal 21 agosto al 3 settembre2026, i XX Giochi del Mediterraneo porteranno a Taranto, Brindisi e Lecce circa 4.500atleti da 26 nazioni, impegnati in 32 discipline sportive. La Puglia sta investendocentinaia di milioni di euro in infrastrutture sportive di livello internazionale."Ma le infrastrutture da sole non costruiscono un ecosistema sportivo," osservaD'Angelo. "Le famiglie che si trasferiscono qui — per lavoro con le OrganizzazioniInternaazionali, con aziende della difesa, o con la crescente comunità internazionale —hanno bisogno di opzioni educative che non costringano i loro figli a rinunciare alproprio futuro atletico. Ora ce l'hanno."Brindisi è tra le sedi designate per gli eventi di pallavolo dei Giochi, consolidando ilruolo della città nel panorama sportivo internazionale.Cosa o?re concretamente ISB agli studenti-atletiPer gli studenti dell'International School of Brindisi, il riconoscimento NCAA si traducein vantaggi concreti:• I corsi completati a Brindisi contano come "core courses" per i requisiti diidoneità NCAA• I trascritti u?iciali ISB sono riconosciuti dall'NCAA Eligibility Center• Il curriculum americano con molteplici accreditamenti internazionali ericonoscimento del Ministero dell'Istruzione italiano garantisce validità sia nelsistema statunitense che in quello italiano• Un percorso chiaro verso le università NCAA Division I e II, senza necessità ditrasferirsiUn'opportunità per la comunità localeIl riconoscimento NCAA non riguarda solo l'attrazione di famiglie internazionali. "Sitratta di dare agli studenti locali opportunità che prima non esistevano qui," sottolineaD'Angelo. "Non stiamo aspettando che le opportunità arrivino. Le stiamo costruendo."L'ISB, fondata nel 2025, è la prima scuola internazionale accreditata a sud di Napoli e laprima e l’unica scuola straniera riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione in Puglia. Lascuola accoglie studenti da oltre 20 nazionalità, dalla scuola materna al liceo.Il ruolo della leadershipDietro questo traguardo c'è il lavoro del Dr. Corey Magyar, Head of School dell'ISB, la cuileadership determinata e attenzione meticolosa ai dettagli hanno reso possibile ilriconoscimento. "Il Dr. Magyar ha portato avanti questa sfida con ambizione e rigore,"riconosce D'Angelo. "Il suo impegno ha contribuito ad alzare il livello di ciò che èpossibile realizzare nel Sud Italia, aiutando un'intera comunità a competere su scalainternazionale."Il "Modello Brindisi"L'ISB rappresenta quello che D'Angelo definisce "infrastruttura invisibile": i servizi chepermettono a famiglie globalmente mobili di scegliere il Sud Italia come destinazione, eche danno alle famiglie locali accesso a opportunità altrimenti irraggiungibili."I Giochi del Mediterraneo metteranno la Puglia sulla mappa sportiva mondiale,"conclude D'Angelo. "L'ISB garantisce che abbiamo l'infrastruttura educativa per essereall'altezza del momento — e per mantenere questo slancio anche dopo la cerimonia dichiusura. Questo significa costruire una regione."INFO BOX: Cos'è l'NCAALa National Collegiate Athletic Association (NCAA) è l'organizzazione che governa losport universitario negli Stati Uniti, con oltre 500.000 studenti-atleti in circa 1.100college e università. Le borse di studio NCAA possono coprire integralmente i costiuniversitari — retta, vitto, alloggio e libri — per un valore complessivo di 3,8 miliardi didollari annui. Per accedere a questo sistema, gli studenti internazionali devonoprovenire da scuole i cui standard accademici siano riconosciuti dall'NCAA EligibilityCenter.INFO BOX: I numeri dell'ISB• Prima scuola internazionale accreditata a sud di Napoli• Prima scuola straniera riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione in Puglia(ottobre 2025)• Accreditamento Cognia (standard internazionale)• Riconoscimento NCAA Eligibility Center (gennaio 2026)• Studenti da oltre 20 nazionalità• Curriculum americano dalla scuola materna al liceo. Per informazioni: International School of Brindisi — www.isbrindisi.com.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci