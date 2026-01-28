Bari e Brindisi tra le mete più ambite dagli italiani nel 2025

Bari è la 23esima destinazione mondiale più ricercata dai turisti italiani, Brindisi è la 24esima
Parclick analizza le tendenze dei turisti italiani nell'anno appena concluso
Le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40%
Si è appena concluso un anno da record per quanto riguarda i viaggi, specialmente da parte degli italiani. Infatti, secondo i dati analizzati durante il 2025 da Parclick.it
, l'app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40% rispetto al 2024
.
Bari è al 23esimo posto tra le 25 destinazioni più ricercate dagli italiani nel 2025 e Brindisi al 24esimo. Oltre a Bari e Brindisi spiccano altre 7 città italiane: Lampedusa (3), Napoli (6), Catania (7), Palermo (8) Roma (19), Cagliari (21) e Bologna (25). Tutte queste città hanno visto aumentare notevolmente le ricerche nell'ultimo anno rispetto al 2024.
Le principali città europee, con le loro molteplici attrazioni turistiche, sono state le preferite dagli italiani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Parigi occupa il primo posto tra le ricerche dei turisti italiani nel 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (4) nella top 5, da Praga che occupa la decima posizione, Barcellona (11), Lisbona (14), Budapest (15), Vienna (16), Madrid (17) e Siviglia (22).
Le destinazioni di sole, mare e vita notturna sono state molto richieste dagli italiani, con Ibiza e Malta che occupano rispettivamente il quinto e nono posto tra le preferenze di chi cerca questo tipo di viaggio, seguite da Tenerife al 18° posto.
Infine, le destinazioni a lungo raggio più cercate dell'anno sono state New York (12), Dubai (13) e Zanzibar (20).
Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025:
1. Parigi
2. Amsterdam
3. Lampedusa
4. Londra
5. Ibiza
6. Napoli
7. Catania
8. Palermo
9. Malta
10. Praga
11. Barcellona
12. New York
13. Dubai
14. Lisbona
15. Budapest
16. Vienna
17. Madrid
18. Tenerife
19. Roma
20. Zanzibar
21. Cagliari
22. Siviglia
23. Bari
24. Brindisi
25. Bologna
Il team di Parclick.it
ha inoltre analizzato le destinazioni più cercate in base alla città di origine, ottenendo i seguenti risultati:
Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025 in base alla città di origine:
Roma
1. Parigi
2. New York
3. Catania
4. Palermo
5. Londra
6. Barcellona
7. Amsterdam
8. Cagliari
9. Madrid
10. Olbia
Da segnalare che tra le destinazioni più cercate da Roma, diverse città hanno registrato un forte aumento nelle ricerche rispetto al 2024: Il Cairo (+42%), Strasburgo (+17%), Bruxelles (+15%), Cracovia (+13%), Tunisi (+13) e Lampedusa (+11%).
Milano
1. Catania
2. Parigi
3. New York
4. Napoli
5. Palermo
6. Barcellona
7. Bari
8. Londra
9. Olbia
10. Cagliari
Tra le destinazioni più cercate da Milano, quelle che hanno registrato il maggiore incremento rispetto al 2024 sono Monaco di Baviera (+35%), Il Cairo (+24%), Sharm el-Sheij (+23%), Cracovia (+22%), Salerno (+19%) e Lampedusa (+18%).
Napoli
1. Milano
2. Parigi
3. Barcellona
4. Amsterdam
5. Catania
6. Londra
7. Torino
8. Madrid
9. Venezia
10. Ibiza
Tra le destinazioni più cercate da Napoli, gli incrementi maggiori rispetto al 2024 sono stati registrati per Malta (+31%), Vienna (+28%), Tenerife (+23%) e Olbia (+21%).
Viaggiare non è solo scegliere una destinazione, ma pianificare ogni dettaglio per godersi l'esperienza dal primo minuto. Uno dei problemi più comuni è trovare dove lasciare l'auto in aeroporto. Strumenti come Parclick.it
disponibile in oltre 150 aeroporti europei, possono fare la differenza, permettendo di risparmiare tempo e stress per concentrarsi su ciò che conta davvero: godersi il viaggio.
Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick, racconta: “L'ascesa di Bari e Brindisi tra le mete più cercate conferma la centralità della Puglia nel panorama turistico nazionale e internazionale. Il sensibile incremento del 40% nelle ricerche di parcheggi aeroportuali riflette un viaggiatore sempre più attento alla pianificazione e all'efficienza logistica. In Parclick, interpretiamo questi dati non solo come un indicatore di
crescita del settore, ma come un mandato per continuare a innovare: il nostro impegno per il 2026 è garantire soluzioni di sosta d'eccellenza che trasformino l'inizio di ogni viaggio in un'esperienza fluida, sicura e assolutamente priva di stress”.
