Bari e Brindisi tra le mete più ambite dagli italiani nel 2025

Bari è la 23esima destinazione mondiale più ricercata dai turisti italiani, Brindisi è la 24esima

Parclick analizza le tendenze dei turisti italiani nell'anno appena concluso

Le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40%

Parclick.it le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40% rispetto al 2024. Si è appena concluso un anno da record per quanto riguarda i viaggi, specialmente da parte degli italiani. Infatti, secondo i dati analizzati durante il 2025 da, l'app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi,

Bari è al 23esimo posto tra le 25 destinazioni più ricercate dagli italiani nel 2025 e Brindisi al 24esimo. Oltre a Bari e Brindisi spiccano altre 7 città italiane: Lampedusa (3), Napoli (6), Catania (7), Palermo (8) Roma (19), Cagliari (21) e Bologna (25). Tutte queste città hanno visto aumentare notevolmente le ricerche nell'ultimo anno rispetto al 2024.

Le principali città europee, con le loro molteplici attrazioni turistiche, sono state le preferite dagli italiani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Parigi occupa il primo posto tra le ricerche dei turisti italiani nel 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (4) nella top 5, da Praga che occupa la decima posizione, Barcellona (11), Lisbona (14), Budapest (15), Vienna (16), Madrid (17) e Siviglia (22).

Le destinazioni di sole, mare e vita notturna sono state molto richieste dagli italiani, con Ibiza e Malta che occupano rispettivamente il quinto e nono posto tra le preferenze di chi cerca questo tipo di viaggio, seguite da Tenerife al 18° posto.

Infine, le destinazioni a lungo raggio più cercate dell'anno sono state New York (12), Dubai (13) e Zanzibar (20).

Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025:

1. Parigi

2. Amsterdam

3. Lampedusa

4. Londra

5. Ibiza

6. Napoli

7. Catania

8. Palermo

9. Malta

10. Praga

11. Barcellona

12. New York

13. Dubai

14. Lisbona

15. Budapest

16. Vienna

17. Madrid

18. Tenerife

19. Roma

20. Zanzibar

21. Cagliari

22. Siviglia

23. Bari

24. Brindisi

25. Bologna

Parclick.it Il team diha inoltre analizzato le destinazioni più cercate in base alla città di origine, ottenendo i seguenti risultati:

Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025 in base alla città di origine:

Roma

1. Parigi

2. New York

3. Catania

4. Palermo

5. Londra

6. Barcellona

7. Amsterdam

8. Cagliari

9. Madrid

10. Olbia

Da segnalare che tra le destinazioni più cercate da Roma, diverse città hanno registrato un forte aumento nelle ricerche rispetto al 2024: Il Cairo (+42%), Strasburgo (+17%), Bruxelles (+15%), Cracovia (+13%), Tunisi (+13) e Lampedusa (+11%).

Milano

1. Catania

2. Parigi

3. New York

4. Napoli

5. Palermo

6. Barcellona

7. Bari

8. Londra

9. Olbia

10. Cagliari

Tra le destinazioni più cercate da Milano, quelle che hanno registrato il maggiore incremento rispetto al 2024 sono Monaco di Baviera (+35%), Il Cairo (+24%), Sharm el-Sheij (+23%), Cracovia (+22%), Salerno (+19%) e Lampedusa (+18%).

Napoli

1. Milano

2. Parigi

3. Barcellona

4. Amsterdam

5. Catania

6. Londra

7. Torino

8. Madrid

9. Venezia

10. Ibiza

Tra le destinazioni più cercate da Napoli, gli incrementi maggiori rispetto al 2024 sono stati registrati per Malta (+31%), Vienna (+28%), Tenerife (+23%) e Olbia (+21%).

Parclick.it Viaggiare non è solo scegliere una destinazione, ma pianificare ogni dettaglio per godersi l'esperienza dal primo minuto. Uno dei problemi più comuni è trovare dove lasciare l'auto in aeroporto. Strumenti comedisponibile in oltre 150 aeroporti europei, possono fare la differenza, permettendo di risparmiare tempo e stress per concentrarsi su ciò che conta davvero: godersi il viaggio.

Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick, racconta: “L'ascesa di Bari e Brindisi tra le mete più cercate conferma la centralità della Puglia nel panorama turistico nazionale e internazionale. Il sensibile incremento del 40% nelle ricerche di parcheggi aeroportuali riflette un viaggiatore sempre più attento alla pianificazione e all'efficienza logistica. In Parclick, interpretiamo questi dati non solo come un indicatore di

crescita del settore, ma come un mandato per continuare a innovare: il nostro impegno per il 2026 è garantire soluzioni di sosta d'eccellenza che trasformino l'inizio di ogni viaggio in un'esperienza fluida, sicura e assolutamente priva di stress”.

