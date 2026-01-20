Fasano, incontro di formazione per rafforzare la rete dei servizi a tutela delle donne vittime di violenza

Costruire una rete territoriale solida, competente e capace di offrire risposte integrate alle donne vittime di violenza di genere. È questo l’obiettivo del secondo incontro di formazione “La rete dei servizi in ascolto della donna vittima di violenza di genere. Percorsi di accompagnamento”, promosso dal Centro Antiviolenza “Insieme si può”, in programma sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso “I Portici” – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia di Fasano.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere è un fenomeno complesso, che genera bisogni molteplici e spesso intrecciati, ai quali nessun operatore o servizio può rispondere in modo efficace agendo in maniera isolata. Per questo motivo il Centro Antiviolenza “Insieme si può” promuove un percorso formativo finalizzato a favorire la costruzione, sul territorio di competenza, di una Rete Antiviolenza che coinvolga in modo coordinato tutti i soggetti istituzionali e professionali che intervengono, o possono intervenire, a sostegno delle donne che subiscono violenza.

Il secondo incontro di formazione è dedicato in particolare al personale sanitario e sociale che opera sul territorio, con l’intento di riunire medici, infermieri, operatori dei pronto soccorso, professionisti dei consultori familiari e dei servizi sociali, favorendo una lettura condivisa del fenomeno della violenza di genere e un approccio multidisciplinare fondato su basi comuni. La formazione mira a rafforzare la conoscenza delle dinamiche della violenza, a migliorare la capacità di riconoscere segnali e indicatori di rischio, a sviluppare competenze adeguate nella valutazione del pericolo di recidiva e di letalità e a rendere più efficace la presa in carico delle donne, valorizzando le risorse professionali presenti sul territorio.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Fasano, Dott. Francesco Zaccaria, dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fasano, Prof.ssa Cinzia Caroli, del Presidente del CIISAF, Prof. Giovanni Cisternino, del Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, Dott. Maurizio De Nuccio, del Direttore del Distretto Socio-Sanitario BR/2, Dott. Giuseppe Pace, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Medicina Generale, Dott. Arturo Oliva, del Direttore del Pronto Soccorso di Ostuni, Dott. Domenico Lorenzo Urso, e del Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, Dott. Massimiliano Fiorentino.

Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Concetta Grassidonio, Coordinatrice e Assistente Sociale del Centro Antiviolenza “Insieme si può”, della Dott.ssa Mirella D’Attoma, Psicologa presso il DSS 2 e il Consultorio Familiare di Ostuni e Cisternino e membro dell’Equipe Abuso e Maltrattamento di Fasano, della Dott.ssa Stefania Concetta Bello, Dirigente Medico Legale dell’ASL di Brindisi, e della Dott.ssa Florenza Prete, Psicologa Psicoterapeuta Dirigente dell’ASL di Brindisi.

A moderare l’incontro sarà il Dott. Antonio Calabrese, Direttore del CIISAF. L’evento è in fase di accreditamento per gli Assistenti Sociali e rappresenta un’importante occasione di confronto e formazione per rafforzare una rete territoriale sempre più integrata e capace di rispondere in modo efficace e consapevole al fenomeno della violenza di genere.

