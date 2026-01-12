Brindisi e provincia: 47 annunci di lavoro e 269 figure ricercate

Il 1° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 269 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 222 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore edilizia con 11 posizioni aperte, al terzo troviamo il comparto metalmeccanico con otto risorse ricercate. Si collocano al quarto posto l’ambito sanitario e il settore commercio, entrambi con sei risorse ricercate. Segue il settore trasporti con tre figure richieste. Si rilevano tre posizioni aperte per il comparto elettromeccanico e tre posizioni per il settore alimentari. Si ricercano due figure nel settore tessile, due per contabile, due per, due per artigianato. Si registrano una posizione aperta per il comparto servizi alla persona.

