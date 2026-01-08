Confesercenti. Attività storiche e di tradizione di Puglia.

Elenco “Attività storiche e di tradizione di Puglia”. Entrano nell’elenco altre 19 attività commerciali del territorio. Soddisfazione di Confesercenti Brindisi.Elenco “Attività storiche e di tradizione di Puglia”. Entrano nell’elenco altre 19 attività commerciali del territorio. Soddisfazione di Confesercenti Brindisi.Grande soddisfazione per Confesercenti della provincia di Brindisi e per il proprio CAT – Centro Assistenza Tecnica – per l’ingresso di ben 19 nuove attività commerciali del territorio nell’elenco aggiornato delle “Attività storiche e di tradizione di Puglia”, ufficializzato con A.D. n. 390 del 18/12/2025.Tra queste eccellenze spiccano due realtà che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Patrimonio culturale di Puglia”, grazie ai loro 70 anni di attività: la storica “Salumeria Torroni” di San Michele Salentino e il celebre “Caffè Centrale” di Francavilla Fontana.Altre tre attività, forti di 40 anni di attività ininterrotta e di caratteristiche storiche che le rendono uniche, sono state inserite tra le botteghe e i locali storici della regione. Si tratta de “Il Panificio” e del “Central Bar” di San Michele Salentino, insieme alla storica “Savino Merceria” di Ostuni.Un risultato che rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per Confesercenti Brindisi, fermamente convinto del valore della promozione e tutela delle attività che custodiscono la memoria e l’identità del territorio.La Regione Puglia, con la L.R. 30/2021, valorizza le attività commerciali, artigianali e della ristorazione che rappresentano una testimonianza storico-culturale del territorio, grazie a un sistema di riconoscimento realizzato in collaborazione con Comuni, Camere di Commercio e associazioni di categoria.

Il CAT Confesercenti Brindisi supporta la Regione nella promozione della legge e ha curato, con esito positivo, tutte le pratiche documentali delle aziende sottoelencate, confermando la propria esperienza e la qualità del lavoro svolto. Fondamentale anche la collaborazione dei Comuni coinvolti, che hanno riconosciuto il valore del marchio “Attività storiche” per lo sviluppo culturale, economico e turistico dei loro luoghi.La Confesercenti di Brindisi, presso la propria sede di via Rubini n.12, rimane punto di riferimento informativo per l’istruzione di nuove pratiche finalizzate all’ottenimento del riconoscimento regionale da parte di altre attività commerciali, artigianali o di somministrazione.Queste tutte le complessive nuove 19 Attività storiche e di tradizione di Puglia:-1) Nestola Cornici di Mesagne; 2) Pescheria Fortunato di S.Michele S.no; 3) Dolce Forno di San Michele S.no; 4) Il Panificio di San Michele S.no; 5) Salumeria Torroni di San Michele S.no; 6) Apruzzi Auto di San Michele S.no; 7) Central Bar di San Michele S.no; 8) Ceramiche Carella di Ostuni; 9) Erboristeria Naturamica dott.ssa Carella di Mesagne; 10) Bata di Ostuni; 11) Silvia Boutique-Elena Mirò di Ostuni; 12) Savino Merceria di Ostuni; 13) Tetesi Arredamenti di San Michele S.no; 14) Trasparenze di Ostuni; 15) Prodotti per l’agricoltura – Lerna Francesco di San Michele S.no; 16) Caffè Centrale Bistrot di Francavilla Fontana; 17) Di Maggio Calzature di Mesagne; 18) Carbone Maria Concetta di Mesagne; 19) Non Solo Frutta Mameli di San Michele S.no.

