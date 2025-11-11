’arte dice di NO alla violenza

22 e 23 novembre 2025 – Santa Spazio Culturale, Ex Convento di Santa Chiara (Brindisi)

Ideazione e cura di Simonetta Guida

In occasione dellaGiornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, l’associazioneYeahjasi Brindisi APS, ente gestore dell’Ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturalee dellaBiblioteca del Vicolo, promuove l’iniziativa“L’arte dice di NO alla violenza”, ideata e curata daSimonetta Guida.

L’evento, che si terràsabato 22 e domenica 23 novembre 2025, propone un percorso artistico e culturale che intreccia linguaggi diversi – pittura, danza, poesia, yoga e parola – per promuovere una riflessione collettiva sul tema della violenza di genere.

L’arte diventa strumento di consapevolezza, partecipazione e libertà, capace di generare dialogo e favorire una cultura del rispetto.

L’iniziativa èrealizzata da Yeahjasi Brindisi APS / Santa Spazio Culturale / Biblioteca del Vicolo, con ilsupporto di ENDAS in Arte, dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Puglia, dellaCollettiva transfemminista QUEER di Brindisie dell’associazionePadmaper la sezione yoga.

Durante le giornate sarà attiva unaraccolta benefica a sostegno delle associazioni del territorioche operano nel contrasto alla violenza di genere.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 22 novembre – dalle ore 16:00

Auditorium dell’ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturale, Brindisi

Ore 16:00 – 17:00

“Ahimsa – La non violenza nella tradizione Yoga”

Lezione condotta daTulsi (Claudia Lovato)– a cura dell’associazionePadma

(partecipazione su prenotazione su WhatsApp: +39 347 819 6560)

Ore 17:00 – 18:00

Inaugurazione mostra personale di Simonetta Guida

ecollettiva d’arte ENDASconMino D’Amici

Presentazione delle opere e raccolta benefica

Ore 18:15

Letture poeticheconAngelo De Pascalis

Ore 19:15

Esibizione di tango–Alessandro De Virgilio & Ilaria Tricarico

Ore 19:30 – 20:30

Incontro:“L’arte di liberarsi dalla violenza maschile.

L’esperienza del Centro Antiviolenza IoDonna di Brindisi”

conLia Caprera, Presidente dell’associazioneIoDonna

Dibattito pubblico

Ore 20:30

Intervento di Filomena Pomés D’Agnano– Progetto“Viva Vittoria Brindisi”

Ore 20:40

Esibizione di tango–Alessandro De Virgilio & Ilaria Tricarico

Domenica 23 novembre – dalle ore 17:00

Auditorium dell’ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturale, Brindisi

Ore 17:00 – 17:40

“Quando i corpi diventano arte per esistere: denuncia e rivoluzione”

conLuciana Bovae laCollettiva transfemminista QUEER di Brindisi

Dibattito pubblico

Ore 17:50 – 18:00

Intervallo musicalea cura diYeahjasi Brindisi APS – Santa Spazio Culturale

Ore 18:00 – 19:00

Presentazione degli artisti in mostra, con biografie e proiezione delle opere

a cura diSimonetta Guida

Raccolta benefica a sostegno delle associazioni del territorio

Ore 19:30

Incontro:“L’arte della consapevolezza – accompagnare le persone verso la rinascita”

conFrancesca Marrazzo, sociologa del crimine e della devianza,

operatrice delCentro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” – Manduria

Dibattito pubblico

Ore 20:30

Intervento conclusivo di Filomena Pomés D’Agnano– Progetto“Viva Vittoria Brindisi”