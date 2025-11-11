L’arte dice di NO alla violenza
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
’arte dice di NO alla violenza
22 e 23 novembre 2025 – Santa Spazio Culturale, Ex Convento di Santa Chiara (Brindisi)
Ideazione e cura di Simonetta Guida
In occasione dellaGiornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, l’associazioneYeahjasi Brindisi APS, ente gestore dell’Ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturalee dellaBiblioteca del Vicolo, promuove l’iniziativa“L’arte dice di NO alla violenza”, ideata e curata daSimonetta Guida.
L’evento, che si terràsabato 22 e domenica 23 novembre 2025, propone un percorso artistico e culturale che intreccia linguaggi diversi – pittura, danza, poesia, yoga e parola – per promuovere una riflessione collettiva sul tema della violenza di genere.
L’arte diventa strumento di consapevolezza, partecipazione e libertà, capace di generare dialogo e favorire una cultura del rispetto.
L’iniziativa èrealizzata da Yeahjasi Brindisi APS / Santa Spazio Culturale / Biblioteca del Vicolo, con ilsupporto di ENDAS in Arte, dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Puglia, dellaCollettiva transfemminista QUEER di Brindisie dell’associazionePadmaper la sezione yoga.
Durante le giornate sarà attiva unaraccolta benefica a sostegno delle associazioni del territorioche operano nel contrasto alla violenza di genere.
PROGRAMMA COMPLETO
Sabato 22 novembre – dalle ore 16:00
Auditorium dell’ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturale, Brindisi
Ore 16:00 – 17:00
“Ahimsa – La non violenza nella tradizione Yoga”
Lezione condotta daTulsi (Claudia Lovato)– a cura dell’associazionePadma
(partecipazione su prenotazione su WhatsApp: +39 347 819 6560)
Ore 17:00 – 18:00
Inaugurazione mostra personale di Simonetta Guida
ecollettiva d’arte ENDASconMino D’Amici
Presentazione delle opere e raccolta benefica
Ore 18:15
Letture poeticheconAngelo De Pascalis
Ore 19:15
Esibizione di tango–Alessandro De Virgilio & Ilaria Tricarico
Ore 19:30 – 20:30
Incontro:“L’arte di liberarsi dalla violenza maschile.
L’esperienza del Centro Antiviolenza IoDonna di Brindisi”
conLia Caprera, Presidente dell’associazioneIoDonna
Dibattito pubblico
Ore 20:30
Intervento di Filomena Pomés D’Agnano– Progetto“Viva Vittoria Brindisi”
Ore 20:40
Esibizione di tango–Alessandro De Virgilio & Ilaria Tricarico
Domenica 23 novembre – dalle ore 17:00
Auditorium dell’ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturale, Brindisi
Ore 17:00 – 17:40
“Quando i corpi diventano arte per esistere: denuncia e rivoluzione”
conLuciana Bovae laCollettiva transfemminista QUEER di Brindisi
Dibattito pubblico
Ore 17:50 – 18:00
Intervallo musicalea cura diYeahjasi Brindisi APS – Santa Spazio Culturale
Ore 18:00 – 19:00
Presentazione degli artisti in mostra, con biografie e proiezione delle opere
a cura diSimonetta Guida
Raccolta benefica a sostegno delle associazioni del territorio
Ore 19:30
Incontro:“L’arte della consapevolezza – accompagnare le persone verso la rinascita”
conFrancesca Marrazzo, sociologa del crimine e della devianza,
operatrice delCentro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” – Manduria
Dibattito pubblico
Ore 20:30
Intervento conclusivo di Filomena Pomés D’Agnano– Progetto“Viva Vittoria Brindisi”
Ultimi da Redazione
- UN BRINDISINO ALLA GUIDA DELLA UIL TRASPORTI REGIONALE
- All via le esumazioni ordinarie 2015
- Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026
- Le associazioni affiliate a Diabete Italia Puglia unite per la Giornata Mondiale del Diabete
- Rejection Srl match sponsor di Valtur Brindisi-Dole Basket Rimini