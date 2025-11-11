“Note di Bacco a Natale” – Vino, musica e tradizione nel cuore del commercio fisico di Francavilla Fontana

Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 17.00, il centro storico di Francavilla Fontana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per “Note di Bacco a Natale”, l’evento che celebra l’anima autentica del territorio con un mix irresistibile di sapori, suoni e cultura.Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 17.00, il centro storico di Francavilla Fontana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per “Note di Bacco a Natale”, l’evento che celebra l’anima autentica del territorio con un mix irresistibile di sapori, suoni e cultura.Questo appuntamento segna l’inizio del periodo natalizio, con l’obiettivo di valorizzare il commercio locale e accendere la magia delle feste tra le vie della città.L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Puglia, è promossa dal Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali”, organismo nato dalla sinergia tra il Comune di Francavilla Fontana e le principali associazioni di categoria del commercio locale, Confesercenti e Confcommercio provinciali. L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al contributo attivo della Pro Loco cittadina e al prezioso intreccio di collaborazioni, energie e disponibilità che la Manifestazione ha saputo generare all’interno della comunità locale.

“Note di Bacco a Natale” nasce nel periodo che unisce San Martino e Santa Cecilia, come simbolo di unione tra tradizione e comunità. L’evento è il risultato di una sinergia concreta tra enti, associazioni e operatori economici, che lavorano insieme per valorizzare il centro urbano con le numerose attività di vicinato che lo popolano, le eccellenze produttive, le cantine locali e l’identità culturale della città.Una serata all’insegna di vino, musica, gastronomia, cultura e arte, che trasformerà Francavilla Fontana in un percorso esperienziale diffuso, finalizzato alla promozione e valorizzazione del commercio fisico. Durante la serata, Francavilla Fontana si vestirà di festa: i più piccoli potranno incontrare personaggi delle favole, divertirsi con truccabimbi, glitter tattoo e sculture di palloncini, mentre le strade risuoneranno di musica popolare itinerante, culminando con il concerto finale del gruppo Jazzabanna in Piazza Umberto I. I locali e i ristoranti aderenti proporranno menù a tema e caldarroste, mentre gli esercizi commerciali offriranno degustazioni di vino guidate dai sommelier professionisti. Non mancheranno i tour tra i luoghi storici della città, arricchiti da una degustazione finale che renderà l’esperienza ancora più completa.“Note di Bacco a Natale” è molto più di un evento: rappresenta una festa collettiva dedicata al Territorio, dove tradizione, enogastronomia e musica si intrecciano in un’unica esperienza. L’evento è un invito a vivere il centro urbano, sostenere le attività locali e condividere la ricchezza di una comunità che si riconosce nei suoi suoni, nei suoi sapori, nelle sue radici, nei suoi negozi e nelle sue botteghe.

Segue elenco Punti degustazione:-AR GIOIELLI in Via Roma 14-APRILE GIOIELLI in Via Roma 27/B-LE DIVE in Via Roma 29-OTTICA ZULLINO in Via Roma 31-MARISA GIOIELLI in Via Roma 47-SORBINO in Via Roma 69-TECNONET COMPUTERS in Via Roma 77-CURTO PROFUMERIA in Via Roma 94-LO SPAZIO DEL CUORE in Via Roma 96-OTTICA PADULA in Via Roma 108-BOTTEGA IMPERIALE in Via Regina Elena 12-PRINCIPI & PRINCIPESSE in Via Regina Elena 16

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci