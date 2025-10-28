Al via “La Classe di Teatro del Ministero dei Sogni”

Ottobre 28, 2025
Al via “La Classe di Teatro del Ministero dei Sogni”: un posto dove puoi urlare!
Un corso gratuito di teatro per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni
al Mediaporto di Brindisi

Prende il via a Brindisi “La Classe di Teatro del Ministero dei Sogni”, un corso gratuito di teatro (e non solo) rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, ideato e condotto da Luigi D’Elia, attore, autore e regista. La presentazione pubblica del corso si terrà martedì 5 novembre alle ore 15.30 presso il Mediaporto di Brindisi.

“La Classe di Teatro del Ministero dei Sogni” nasce come spazio libero e creativo, aperto a giovani che desiderano esprimersi, esplorare le proprie emozioni, conoscere gli altri e se stessi attraverso il linguaggio del teatro e dell’arte.
Il percorso offrirà la possibilità di lavorare sulla scena e sul corpo, ma anche di vedere film, assistere a spettacoli, partecipare a incontri con artiste e artisti e di vivere esperienze a contatto con la natura. Il corso si svolgerà presso il Mediaporto di Brindisi da fine novembre 2025 a giugno 2026 (calendario e orari in via di definizione). La partecipazione è gratuita.

Per candidarsi è necessario inviare la propria richiesta di partecipazione entro il 15 novembre 2025 all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure al numero 333 9539602.
Per informazioni: Luigi D’Elia – 333 9539602.

Il Ministero dei Sogni
Il Ministero dei Sogni è un progetto pilota di Regione Puglia – Polo BiblioMuseale di Brindisi e Santa Teresa S.p.A., in rete con 15 enti pubblici e istituzioni culturali e scolastiche della provincia di Brindisi.
Si tratta di un grande esperimento di innovazione culturale ed educativa che mette in dialogo cultura, scuola e naturaper immaginare un nuovo modo di crescere insieme.
Il progetto nasce per accompagnare ragazze e ragazzi alla scoperta e alla valorizzazione del proprio talento creativo, del benessere personale e del legame profondo con la natura, promuovendo una nuova “ecologia dell’umano”: un modo più armonioso, consapevole e creativo di stare al mondo.

