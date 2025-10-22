San Michele Salentino, giovedì 30 ottobre convegno su “Puglia 2030

La strategia turistica di San Michele Salentino avanza con una prospettiva chiara: costruire un percorso di crescita fondato su innovazione, collaborazione e valorizzazione del territorio. In questa direzione si inserisce il convegno “Puglia 2030: il turismo tra esperienze autentiche e progettualità condivisa”, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 19.00 presso l’oratorio parrocchiale di via Sacerdote Galetta.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, sarà un importante momento di confronto tra rappresentanti dei Comuni, istituzioni, operatori e professionisti del settore. Interverranno l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il sindaco Giovanni Allegrini, l’assessora Angela Martucci, delegata all’organizzazione dell’evento, insieme a dirigenti di Pugliapromozione e a un tecnico della ASL, che illustrerà gli aggiornamenti normativi in materia di piscine. La manifestazione si concluderà con un percorso del gusto, dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche dei comuni limitrofi, arricchito dalla partecipazione del ballerino della Notte della Taranta Fabrizio Nigro.

L’obiettivo è condividere la strategia regionale che conduce dalla promozione alla vera governance del turismo, in una visione, oggi necessaria, che deve prevedere la collaborazione tra comuni per una valorizzazione del territorio unitaria, mirando così a creare un’offerta turistica integrata, al fine di rendere più forte e riconoscibile l’identità complessiva della nostra destinazione.

Il Comune di San Michele Salentino ha invitato i gestori delle oltre duecento strutture extralberghiere presenti sul territorio per dare vita a una rete di collaborazione tra pubblico e privato. Il dibattito approfondirà i nuovi strumenti legislativi e operativi che la Regione Puglia sta mettendo in campo per rafforzare il ruolo delle DMO nei vari territori. Sarà l’occasione per comprendere come formazione, supporto tecnico e pianificazione strategica possano rendere la nuova governance turistica un motore concreto di crescita, e non solo un modello teorico.

«Per noi, turismo significa accogliere persone che vogliono vivere, anche solo per un periodo, come viviamo noi tutto l’anno» ha dichiarato Giovanni Allegrini, sindaco di San Michele Salentino. «Chi sceglie i nostri trulli o le nostre campagne cerca autenticità, e i dati di crescita lo confermano. Ora vogliamo estendere la presenza turistica lungo tutto l’anno. La condivisione e la collaborazione tra operatori rendono l’offerta più qualificata e il nostro territorio una destinazione sicura e accogliente».

«Abbiamo scelto di organizzare questo evento con la convinzione che ogni comune del nostro territorio debba sentirsi protagonista di una strategia comune» spiega l’assessora Angela Martucci. «Solo unendo le nostre forze e mostrando la ricchezza dei nostri monumenti, la vitalità dei nostri talenti e la bellezza delle nostre comunità potremo esprimere tutta la potenza di un territorio che vuole crescere. Siamo una squadra che conosce il valore della collaborazione e la forza delle regole: così puntiamo in alto, pronte e pronti a giocare un campionato che possiamo davvero vincere».

Durante la serata Michele Piccirillo, presidente Confesercenti Brindisi presenterà la prima edizione di “BTEP – Borsa del turismo extralberghiero pugliese” che si terrà al Castello Alfonsino di Brindisi dal 20 al 22 febbraio 2026. L’evento riunirà operatori dell’ospitalità, agenzie di viaggio, tour operator, buyer e istituzioni nazionali e internazionali, configurandosi come un appuntamento di riferimento per scoprire le nuove tendenze del turismo esperienziale e delineare il futuro dell’ospitalità extralberghiera in Puglia.

