Legambiente. Operazione contro la pesca illegale di datteri di mare

Legambiente Puglia esprime profonda soddisfazione per l’importante operazione condotta dalla Guardia Costiera, con il supporto della Polizia di Stato e il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, che ha portato all’arresto di 25 persone e al sequestro di diverse attività commerciali e imbarcazioni tra Molfetta, Giovinazzo e altri Comuni del Barese.

Si tratta di un intervento decisivo contro la pesca abusiva di datteri di mare, una pratica criminale che negli anni ha causato danni ambientali gravissimi ai fondali del nostro mare, compromettendo interi ecosistemi e distruggendo habitat fondamentali per la biodiversità marina.

Le persone coinvolte sono accusate di delitti ambientali previsti dal Titolo VI bis del Codice Penale, che comprendono reati come inquinamento e disastro ambientale.

“In più di un’occasione i circoli di Legambiente presenti sul territorio avevano segnalato lo scempio che si stava compiendo. Oggi, grazie all’intervento della Procura e delle forze dell’ordine, stiamo scrivendo una pagina epocale nella tutela del nostro patrimonio costiero” – dichiara Legambiente Puglia.

La pesca illegale rimane uno dei nodi più urgenti da affrontare, come confermato anche dal Rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente, che evidenzia come la Puglia sia la seconda regione in Italia, dopo la Sicilia, per numero di reati contro gli animali, molti dei quali legati proprio al bracconaggio ittico e alla commercializzazione di specie protette.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci