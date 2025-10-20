Brindisi e provincia: 52 annunci di lavoro e 86 figure ricercate

Il 41° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 52 annunci attivi, per un totale di 86 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 27 figure ricercate. Al secondo posto si posiziona il settore commercio con 14 risorse richieste, mentre al terzo troviamo il comparto servizi alla persona con otto posizioni aperte e l’ambito edilizia con otto figure ricercate. Si colloca al quarto posto il settore assicurativo con cinque posizioni aperte. Segue il settore metalmeccanico con quattro figure richieste e il comparto logistica con quattro posizioni aperte. Tre risorse richieste per il settore trasporti e tre figure ricercate per elettromeccanico. Sono richieste due risorse per l’ambito contabile e due per artigianato. Si registra una posizione aperta per il comparto tessile, una per alimentari, una per agricoltura e zootecnia e una per l’ambito amministrativo.

A completare il panorama occupazionale c’è una posizione riservata agli iscritti alle categorie protette art.18 e una posizione riservata a persone con disabilità, secondo la legge 68/99.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci