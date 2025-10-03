Un milione di euro per il Patrimonio archeologico 

Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 2 ottobre 2025. La Giunta comunale di Brindisi, nella sua seduta di oggi, 3 ottobre 2025, ha approvato dieci provvedimenti afferenti a diversi settori dellamministrazione ossia 5 degli Affari legali, 2 dei Lavori pubblici, 2 del Pes-Programmazione economica e sviluppo e ancora 1 dai Tributi.

Tra laltro, dunque, lesecutivo cittadino ha approvato latto di indirizzo relativo alle modifiche delle corse di linee extraurbane in partenza da Brindisi nel Quartiere Casale e in particolare delle linee Brindisi S. Vito dei Normanni Carovigno Ostuni Cisternino Fasano e Brindisi S. Vito dei Normanni S. Michele Salentino Ceglie Messapica. Ciò al fine di decentrare la confluenza contemporanea del traffico extra urbano relativo agli studenti, che giungono dagli altri Comuni della provincia.

La Giunta quindi ha approvato la presa datto del finanziamento regionale di 1.000.000 di euro nellambito dellAvviso Pubblico SMART-IN Patrimonio archeologico Progetto P055 Parco Archeologico di Brindisi La città Romana Area archeologica della città romana.

Ancora, è stata approvata la presa datto di ammissione al finanziamento del progetto Brindisi mare dinverno riguardante gli InfoPoint turistici, con costo complessivo pari a 23.000 euro, di cui 16.000, a carico della Regione Puglia e7.000 a titolo di cofinanziamento comunale.

Lesecutivo, ancora, ha approvato la fattibilità delle alternative progettuali circa le opere di difesa dallerosione del litorale brindisino con relativo cronoprogramma di massima, prevista nei Contratti istituzionali di sviluppo (Cis).