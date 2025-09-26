Concluso a Brindisi il Corso Regionale per soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco

Si è concluso oggi, presso il polo didattico dei Vigili del Fuoco di Brindisi, il corso regionale per soccorritori acquatici, un'importante iniziativa formativa che ha coinvolto 20 discenti provenienti da diverse province della Puglia: Brindisi, Bari, Lecce, Taranto, Foggia e BAT (Barletta-Andria-Trani). Il corso, organizzato con l’obiettivo di potenziare le competenze tecniche e operative del personale impegnato nei soccorsi in ambiente acquatico, ha previsto sessioni teoriche e pratiche, con esercitazioni in mare e in piscina, simulazioni di interventi in condizioni critiche e approfondimenti sulle tecniche di salvataggio, primo soccorso e utilizzo delle attrezzature specialistiche. I partecipanti hanno dimostrato grande impegno e professionalità, consolidando le capacità necessarie per affrontare emergenze in contesti marini, fluviali e lacustri. L’iniziativa rientra nel piano di aggiornamento continuo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volto a garantire interventi sempre più efficaci e sicuri. La conclusione del corso è stata salutata con una breve cerimonia alla presenza dei formatori e dei dirigenti locali, che hanno sottolineato l’importanza della formazione specialistica per la tutela della vita umana e la salvaguardia del territorio.

