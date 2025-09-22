Brindisi e provincia: 43 annunci di lavoro e 83 figure ricercate

- Il “Camper del Lavoro” prosegue il suo viaggio in provincia di Brindisi offrendo nuovi incontri, nuove tappe per garantire diritti e opportunità nel mondo del lavoro. Lo sportello itinerante promosso da ARPAL Puglia, insieme agli ETS Cefas - Centro di Formazione ed Alta Specializzazione, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra Salento, abbatte le barriere fisiche portando i Centri per l’Impiego nel cuore dei borghi cittadini più lontani, direttamente tra le persone.

Si è svolta questa mattina nel centro cittadino di San Pietro Vernotico, in Piazza Falcone, dalle 10:00 alle 14:00, la prima tappa settimanale del tour del ‘Camper’, previsto invece per domani, martedì 23 settembre, il secondo appuntamento, che si svolgerà a Mesagne, in Piazza Vittorio Emanuele, dalle 10:00 alle 14:00 e poi dalle 15:00 alle 17:00. Si proseguirà mercoledì 24 settembre nel cuore di Latiano, dalle 10:00 alle 14:00, in Piazza Francesco Montanaro, concludendo il percorso giovedì 25 settembre, dalle 10:00 alle 14:00 a San Pancrazio Salentino, in Piazza Umberto I.

Il “Camper del Lavoro” offre una gamma completa di servizi, tra cui consulenze orientative per la ricerca di lavoro, supporto alle imprese e informazioni sulle politiche di inclusione lavorativa, rappresentando una risposta incisiva e di contrasto ai possibili fenomeni di caporalato.

I DATI DEL 37° REPORT. Il 37° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 43 annunci attivi, per un totale di 83 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 24 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore turismo e ristorazione con 19 risorse richieste, seguito al terzo posto dal comparto edilizia con otto posizioni aperte. Al quarto posto troviamo il settore logistica con cinque risorse richieste, seguito da servizi alla persona con quattro risorse richieste e dall’ambito metalmeccanico con quattro posizioni aperte. Tre figure ricercate per il settore trasporti, tre per artigianato e tre per il comparto alimentari. Sono richieste due figure per il settore tessile e una per agricoltura e zootecnia.

Si registrano due posizioni riservate alle persone iscritte al collocamento mirato L.68/99.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci