Mesagne: convocazione del Consiglio Comunale
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale;
Sentita la Conferenza dei Capigruppo in data 18 settembre 2025;
C O N V O C A
il Sindaco Antonio MATARRELLI
i Consiglieri Comunali: Calò Marco, Carella Vincenzo, Colucci Carluccio Antonio, Crusi Marcella Claudia, D’Ancona Roberto, Devicienti Miro, Faggiano Francesca, Franco Antonio, Librato Pier Luigi, Mattia Stefano, Mingenti Antonio, Resta Mauro Antonio, Saracino Rosanna, Semeraro Giuseppe, Solimeo Miriam, Vizzino Mauro.
per il Consiglio Comunale che si terrà nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città mercoledì 24 settembre 2025 – ore 16.00 per discutere gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale
- Comunicazioni del Sindaco
- Comunicazioni dei Consiglieri comunali
- Approvazione processo verbale della seduta consiliare del 01 agosto 2025
- Revisione delle partecipazioni possedute ex art.24, D.Lgs 19 agosto 2016, n.175 - anno 2024
- Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza esecutiva in condanna del Tribunale di Brindisi n…….omissis…. resa nel giudizio di appello ad istanza del Comune di Mesagne c/ …omissis….
- Ratifica delibera della G.C. n. 238 del 08/08/2025, avente per oggetto: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, anno 2025, (art.175, comma 4, del D.Lgs n.267/2000) relativa a: “Pronunciamento sentenza n…..omissis…… del Tribunale di Brindisi”
- Rinnovo convenzione comodato d’uso gratuito ISBEM
- Frazionamento lotti Zona PIP area Ortofrutticola con cambio di destinazione d’uso
- Adozione variante lottizzazione di iniziativa privata C7/A
- Approvazione convenzione impianto fonti rinnovabili agrivoltaico (DREAN Solar srl Pass 631/2024)
- Programma triennale Lavori Pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025. Approvazione
- Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027. Approvazione
- Approvazione Schema di Convenzione tra i Comuni di Latiano (capofila), Mesagne, Francavilla Fontana, Cellino San Marco, San Donaci, Villa Castelli, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Oria, San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione turistica integrata dei territori costituenti l’Aggregazione de “I Tesori del Salento”
Si invia p.c. al Segretario Generale, agli Assessori comunali, ai Sigg.ri Rogoli Francesco Michele, Scalera Anna Maria, Sicilia Sante Vincenzo, Tollis Roberta, Ture Omar Salvatore, alla Prefettura, ai Consulenti del Sindaco Sigg.ri Francesco Lotti, Maurizio Piro, Antimo Sportelli, Domenico Stella, Aldo Vangi, al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Vigili Urbani, alle R.S.U aziendali, agli Organi di stampa locali, ai Responsabili delle Aree, all'Ufficio Messi.
Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, gli atti e la documentazione inerente gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria.
Distinti saluti
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Avv. Giuseppe SEMERARO
Ultimi da Redazione
- Nasce a San Michele Salentino la “Comunità dell’Acqua”
- FP CGIL BR-: Internalizzazione RSA Ostuni fatto positivo ma non si creino nuovi esclusi
- Padre Desiderio García eletto nuovo Priore Generale dell’Ordine Carmelitano
- Brindisi contro la povertà energetica
- Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale