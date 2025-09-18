Brindisi contro la povertà energetica: al via la collaborazione per il progetto "Energia in Periferia".

Il Comune di Brindisi aderisce a un’importante iniziativa per contrastare la povertà energetica e sostenere le famiglie vulnerabili del territorio. È stato approvato oggi, in giunta comunale, lo schema di collaborazione per il progetto “Energia in Periferia dal sostegno allefficienza energetica”, un’azione concreta nata dalla sinergia tra Amministrazione comunale di Brindisi, Fondazione Banco dellEnergia e Cittadinanzattiva Puglia APS.

Energia in Periferia sarà presentato domani, venerdì 19 settembre 2025 alle ore 11:00, a Brindisi, presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei -Nervegna. Il progetto, della durata di 12 mesi, ha l'obiettivo di individuare e supportare le famiglie residenti a Brindisi, che si trovano in difficoltà nel far fronte ai costi legati all'energia. La collaborazione mira a rendere la transizione energetica accessibile e inclusiva, fornendo un aiuto diretto e un percorso di crescita per una gestione più consapevole dei consumi.

Un aiuto concreto per le famiglie brindisine

Per questo progetto sono stati stanziati 45.000 euro, destinati a un numero compreso tra 50 e 100 nuclei familiari. I fondi saranno distribuiti in tre ambiti principali:

15.000 euro per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, che permetteranno di sostituire quelli energivori delle famiglie idonee;

28.000 euro per il pagamento delle bollette, un sollievo immediato per le famiglie in maggiore difficoltà;

2.000 euro per supportare i partner nella fase di ricerca e selezione dei beneficiari.

La selezione delle famiglie sarà gestita da Cittadinanzattiva APS in collaborazione con l’Arcidiocesi di Brindisi Unità Pastorale del Casale, il Comune di Brindisi metterà a disposizione anche le "Case di Quartiere" per le attività di supporto alla comunità.

Formazione e consapevolezza per un futuro più sostenibile

Oltre al sostegno economico, il progetto prevede un percorso di formazione per i beneficiari, con l’obiettivo di renderli più consapevoli e capaci di gestire al meglio i consumi energetici. Operatori e volontari diventeranno veri e propri “tutor dell'energia”, educando le famiglie a un risparmio energetico duraturo.

Il progetto includerà anche un incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza di Brindisi, per diffondere le buone pratiche sull'uso dell'energia e sensibilizzare l'intera comunità sul tema della sostenibilità.