ITALIA E PERÙ: LA SANITÀ CHE UNISCE, DALLA PUGLIA AL MONDO

– La salute non ha confini, così come non li ha la solidarietà. Domani, 16 settembre, presso il Senato della Repubblica, si terrà un evento di straordinaria importanza, dedicato a raccontare l’impegno di medici, infermieri e operatori italiani nella missione sanitaria internazionale in Perù. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di cooperazione e umanità, che parte dalle nostre radici per abbracciare le comunità più fragili del mondo.

L’incontro, promosso dalla Associazione "Ripartiamo Aps" e la Cooperativa Sociale San Bernardo, quest'ultima un'eccellenza pugliese con sede legale nella provincia di Brindisi, vedrà la partecipazione di esperti, professionisti e volontari che operano nel settore sanitario e nel volontariato internazionale. Tra i relatori principali, spicca il nome del Direttore Generale, Giuseppe Natale, la cui leadership ha saputo valorizzare e potenziare il contributo italiano in questa missione umanitaria.

Un momento di particolare rilievo sarà la partecipazione dell’importante chirurgo Roy De Vita, Direttore della Chirurgia Plastica presso l'Istituto Nazionale dei Tumori "Regina Elena" di Roma, la cui esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto per l’iniziativa.

Insieme a loro, interverranno: - Sen. Ignazio Zullo, Capogruppo 3° Commissione del Senato della Repubblica - Giuseppe Natale, Direttore Generale Cooperativa Sociale San Bernardo - Maurizio De Nuccio, Direttore Generale della ASL Brindisi - Maria Luisa Nardulli, Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia Plastica Ospedale Perrino di Brindisi - Rosaria Martina, medico specialista in oncologia e epatologia - Don Carmelo Terranova, assistente spirituale Ripartiamo Aps, - Piera Vincenti, rappresentante Ripartiamo Aps.

Modera l'evento il giornalista Andrea Gianbruno.

ASL Brindisi è orgogliosa di supportare e partecipare a questa importante testimonianza di impegno, cura e cooperazione internazionale. Invitiamo tutti a seguire l'evento, per comprendere e apprezzare il valore della solidarietà e della professionalità italiana nel mondo.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci