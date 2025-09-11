Oria ha una nuova sede della Camera del Lavoro CGIL e della LegaOria ha una nuova sede della Camera del Lavoro CGIL e della LegaSPI dei pensionati. L’inaugurazione avverrà questo pomeriggio, alleore 17, in Piazza Lama.Un momento atteso e di grande valore, che segna una nuova tappaper la CGIL e per la comunità locale. Alla cerimonia parteciperannoMichele Tassiello, Segretario Generale SPI Puglia, e Gigia Bucci,Segretaria Generale CGIL Puglia, insieme alla segreteria della CGILBrindisi, tra cui Antonella Montanaro, Rosa Maffei e Massimo DiCesare.La nuova sede si presenta come uno spazio accogliente e moderno,capace di coniugare la storia ultracentenaria delle Camere delLavoro con le esigenze del presente. Sarà un luogo di ascolto eassistenza, vicino ai bisogni reali delle persone, ma anche unpresidio di democrazia e partecipazione.Le Camere del Lavoro, nate oltre 120 anni fa, continuano a esserepilastri della vita democratica, radicate nei territori, tra la gente.Con questa inaugurazione, la CGIL di Brindisi avvia un percorso diconsolidamento e rilancio della rete delle oltre 22 sedi comunali giàattive nella provincia.Accanto ai luoghi fisici, l’organizzazione punta a rafforzare anche icanali digitali. Con l’app Digita CGIL, iscritti e utenti potrannoaccedere facilmente, dal proprio smartphone, a servizi einformazioni personali.«Questa inaugurazione - sottolinea Massimo Di Cesare, SegretarioGenerale CGIL Brindisi - ha un grande valore per tutta la nostraorganizzazione. Ringrazio Michele Tassiello e Gigia Bucci per laloro presenza e per il sostegno. La nuova sede sarà un punto diprossimità, uno spazio di partecipazione e di contrattazione socialee territoriale. Un presidio che rafforza il nostro impegno a difesadel lavoro, dei diritti e del welfare a sostegno di tutti».L’iniziativa non sarà soltanto un taglio del nastro, ma anche unmomento di festa e di comunità. Gli iscritti e la cittadinanza sonoinvitati a partecipare, per vivere insieme un passaggio che rafforzala presenza della CGIL a Oria e in tutto il territorio brindisino.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci