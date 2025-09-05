Aqp. Possibili disagi in alcune vie nell’abitato del Comune di Mesagne
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Mesagne (BR) I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 10 e11 settembre 2025 in Via Lombardia, Via Romagna, Via Arco Ferraro, nel tratto compreso tra Via Dante e Via Leopardi, Via Liguria, Via Toscana, Via Val d’Aosta e Via Umbria.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 21:00 del giorno 10 settembre 2025 con ripristino alle ore 5:00 dell’11 settembre 2025.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
