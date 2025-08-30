A Carovigno la presentazione di “Nut Bolt Series”, la nuova capsule collection di Tally Marks

Argento 925, artigianato pugliese e design contemporaneo si incontrano nella collezione ideata da Tarek Waked e Giorgia Pignatelli. L’appuntamento è per domenica 31 agosto 2025, ore 19.00, presso la Galleria 32 di Carovigno

Carovigno si prepara ad accogliere il lancio ufficiale della nuova capsule collection “Nut Bolt Series”, firmata da Tally Marks, collettivo nomade di design fondato dall’architetto e designer libanese Tarek Waked. L’evento si terrà domenica 31 agosto 2025, alle ore 19.00, presso la Galleria 32 (via Vittorio Veneto 32), con una mostra e una cocktail reception.

Dopo le precedenti collezioni che hanno fatto dell’artigianato un ponte culturale – come gli accessori in pelle realizzati in Libano – Tally Marks torna in Puglia con un progetto che fonde approccio architettonico, ricerca artistica e maestria orafa. La collezione nasce dal dialogo creativo tra Waked e Giorgia Pignatelli, direttrice creativa di GP Gold ed erede di una storica famiglia di orafi italiani.

Interamente realizzata a mano in argento 925, la Nut Bolt Series reinterpreta il linguaggio industriale trasformandolo in gioielli-scultura dal forte valore simbolico. Il punto di partenza è un bracciale rigido che utilizza un dado e un bullone fusi come sistema di chiusura. Da questo gesto minimale e concettualmente radicale si sviluppa un’intera collezione di orecchini, anelli, collane e bracciali, accomunati dalla forma ottagonale del dado: elemento funzionale, industriale e al tempo stesso archetipico.

Le superfici lucide dell’argento dialogano con il corpo e la luce, mentre la decontestualizzazione – cifra stilistica di Waked – trasporta l’oggetto tecnico nel mondo dell’ornamento. In questo processo, il dado e il bullone smettono di essere semplici strumenti industriali per diventare simboli di connessione, resilienza ed eleganza contemporanea.

I protagonisti

Tarek Waked : architetto, interior e fashion designer, artista visivo e fondatore di Tally Marks . Libanese di origine e residente in Puglia, sviluppa capsule collection che esplorano l’ibridazione culturale, trasformando il contesto in un generatore di nuovi significati.

: architetto, interior e fashion designer, artista visivo e fondatore di . Libanese di origine e residente in Puglia, sviluppa capsule collection che esplorano l’ibridazione culturale, trasformando il contesto in un generatore di nuovi significati. Giorgia Pignatelli: orafa e direttrice creativa di GP Gold, con oltre quindici anni di esperienza. La sua visione unisce tradizione e innovazione, mantenendo viva ed evolutiva l’arte orafa. La collaborazione con Waked per la Nut Bolt Series testimonia la sua capacità di aprire nuove narrazioni attraverso la materia.

Info Evento

Galleria 32 – via Vittorio Veneto 32, Carovigno (BR)

Domenica 31 agosto 2025, ore 19.00

Mostra & Cocktail Reception

