Allerta gialla in provincia

La Protezione civile della Regione Puglia ha diramato dalle ore 13:00 di oggi e per le successive 30 ore un messaggio di Allerta Giallo per "Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".

