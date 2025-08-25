Brindisi e provincia: 50 annunci di lavoro e 104 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

Si apre una settimana ricca di appuntamenti e preziose opportunità per chi sta cercando impiego o desidera rimettersi in gioco professionalmente. Più di venti aziende presenti e oltre 100 posizioni aperte: questi sono i numeri di “LA PIAZZA - IL BENE COMUNE LAVORO”, il grande Recruiting Day che Arpal Puglia organizza a Ceglie Messapica (BR), nell’ambito dell’ottava edizione dell’evento “La Piazza-il bene comune”.

L’importante Recruiting Day si terrà in tre giornate dedicate al lavoro, all’orientamento professionale, all’incontro tra domanda e offerta occupazionale e al dialogo tra istituzioni, aziende e cittadini, a Ceglie Messapica, nei giorni 28, 29 e 30 agosto, dalle 17:00 alle 19:30, in Piazza Plebiscito.

Ecco le aziende presenti da tutta la regione: Albasana, Cooperativa San Bernardo, Wellness Manager di Renato Schiavone, Marraffa srl, Werent, Alleanza assicurazioni SPA, Maraschio bus srl, Cantine Ermes, Aero Service Technologies Italy srl, SAFS 2001 srl, Lacogeit srl, Sabino Dicataldo, Alter Group, Comes SPA, ODV la fontanella, Gravili srl, Links, Martinucci srl, Eka, DGS SPA, DXC, Raffaele De Leonardis-TOP GLOBAL family banker di Banca Mediolanum, Techservice.

L’iniziativa offrirà la possibilità di sostenere colloqui direttamente con le aziende presenti, con la possibilità di prenotazione anche da remoto per chi vive fuori dalla Puglia, grazie all’iniziativa regionale #mareAsinistra, pensata per attrarre e valorizzare i talenti.

Le offerte sono in continuo aggiornamento e la partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni e il modulo per prenotare i colloqui sono disponibili online al link dedicato: undefined

Un’occasione concreta per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro e per costruire, insieme, un futuro professionale più solido e inclusivo.

I DATI DEL 33° REPORT. Il 33° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche nell’ultima settimana di agosto 2025 un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 50 annunci attivi, per un totale di 104 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto agricoltura e zootecnia con ben 32 posizioni aperte. Al secondo posto si colloca il settore turismo e ristorazione con 20 figure ricercate. Al terzo posto troviamo il settore commercio con 11 risorse richieste, al quarto si colloca il comparto sanità con 10 posizioni aperte, seguito dall’ambito edilizia con otto figure richieste. Cinque figure richieste nel settore metalmeccanico, quattro per trasporti e tre per logistica. Due figure richieste per il settore servizi alla persona, due per il comparto ingegneristico, due per il settore alimentari e due per il comparto artigianato. E’ richiesto un lavoratore per l’ambito assistenza domiciliare, una risorsa per il tessile e una figura per il comparto sociale.