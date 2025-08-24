Breaking News :
Prima edizione della missione “Demetra: Cuori che navigano per Amore”
L'associazione APS Demetra per la Vita Aps Ets (con sede legale in Mesagne, e
sede operativa c/o Marina di Brindisi) -in collaborazione con il Marina di Brindisi
(Bocca di Puglia SPA)– Porticciolo Turistico -, e con il supporto del Cantiere Navale
Danese, promuove la prima edizione della Missione “Demetra: Cuori che
navigano per Amore” che si svolgerà a Valona (Orikum) –Saranda (Albania) dal
30 agosto, al 07 settembre 2025.
Evento patrocinato dalla Provincia di Brindisi, e dal Comune di Mesagne.
Questa iniziativa è dedicata a portare sorrisi, e sostegno emotivo ai bambini, e
ragazzi in contesti delicati, grazie al contributo di volontari, e professionisti nella
vela-terpia, nella clown terapia, ed arte terapia.
Demetra (barca a vela sottratta all’immigrazione clandestina, che nel 2024 ed
assegnata all’ associazione, dal Tribunale di Locri), nella mitologia greca, è
simbolo di nutrimento, e cura.
La barca, porta questo nome, per ricordare che ogni piccolo gesto può
germogliare nel cuore di ognuno, come un seme di speranza, e rinascita.
Simbolicamente collegherà, con questo viaggio, le sponde del Mediterraneo,
donando un messaggio di solidarietà, amore incondizionato, ed inclusione,
trasportando doni, e volontari destinati alla Missione.
Programma della Missione 2025:
1. Valona (ormeggio porto di Orikum) Isitituto di Assistenza Sociale “ Lagjia 7
pallatet- uji i ftohte – shtepia e foshnjes vlore”, direttrice Anila Hitaj; 2.
2. Saranda Casa Bambini “Vangjel Pulla” Rruga Via Adem Sheme, con il direttore
Arja Hasipi.
Alla missione, hanno aderito anche la Barca a vela “Doktor Faust” del socio
Cesare Filograna della Lega Navale Italiana – delegazione Marina di Santa
Caterina, e l’imbarcazione Kiss dell’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria Don
Tonino Bello di Tricase” ( con a bordo due suoi studenti).
Il team di skipper, educatori, e volontari destinerà le attività agli ospiti delle
strutture coinvolte, tra cui:
-Vela-terapia
-Momenti di condivisione con i bambini, e gli operatori delle strutture.
-Laboratori di giochi interattivi;
-Attività creative, ed inclusive.
--Distribuzione del materiale donato.
Obiettivo della missione:
-Portare aiuti concreti e personalizzati ai bambini, in stato di bisogno;
-Creare un ponte umano, e simbolico tra Italia, ed Albania;
-Seminare valori di altruismo, empatia e condivisione
Un invito alla solidarietà: la Missione è un’occasione per promuovere la gioia, il
supporto emotivo, materiale, e l’inclusione; la partecipazione della comunità
tutta, comprese le Istituzioni, è fondamentale per rendere questa iniziativa un
simbolo di umanità, e cooperazione.
Il Team di Demetra per la vita ringrazia il Marina di Brindisi per il supporto logistico,
e per aver contribuito all’acquisto di una parte dei doni destinati ai
bambini/ragazzi, il Cantiere Navale Danese per aver permesso che Demetra fosse
nella condizioni i poter navigare, i titolari del Lido Apani Beach, e altri soggetti
privati, che supportano la Missione, con contributi volontari e/o materiali.
Unitevi a noi, col Cuore.
Per informazioni, e contatti: www.asddemetra.com
F. TO IL TEAM ASD DEMETRA PER LA VITA APS ETS
