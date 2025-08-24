Prima edizione della missione “Demetra: Cuori che  navigano per Amore”

Prima edizione della missione “Demetra: Cuori che navigano per Amore”

L'associazione APS Demetra per la Vita Aps Ets (con sede legale in Mesagne, e 

sede operativa c/o Marina di Brindisi) -in collaborazione con il Marina di Brindisi 
(Bocca di Puglia SPA)– Porticciolo Turistico -, e con il supporto del Cantiere Navale 
Danese, promuove la prima edizione della Missione “Demetra: Cuori che 
navigano per Amore” che si svolgerà a Valona (Orikum) –Saranda (Albania) dal 
30 agosto, al 07 settembre 2025. 
Evento patrocinato dalla Provincia di Brindisi, e dal Comune di Mesagne.
Questa iniziativa è dedicata a portare sorrisi, e sostegno emotivo ai bambini, e 
ragazzi in contesti delicati, grazie al contributo di volontari, e professionisti nella 
vela-terpia, nella clown terapia, ed arte terapia. 
Demetra (barca a vela sottratta all’immigrazione clandestina, che nel 2024 ed 
assegnata all’ associazione, dal Tribunale di Locri), nella mitologia greca, è 
simbolo di nutrimento, e cura. 
La barca, porta questo nome, per ricordare che ogni piccolo gesto può 
germogliare nel cuore di ognuno, come un seme di speranza, e rinascita.
Simbolicamente collegherà, con questo viaggio, le sponde del Mediterraneo, 
donando un messaggio di solidarietà, amore incondizionato, ed inclusione, 
trasportando doni, e volontari destinati alla Missione. 
Programma della Missione 2025: 
1. Valona (ormeggio porto di Orikum) Isitituto di Assistenza Sociale “ Lagjia 7 
pallatet- uji i ftohte – shtepia e foshnjes vlore”, direttrice Anila Hitaj; 2. 
2. Saranda Casa Bambini “Vangjel Pulla” Rruga Via Adem Sheme, con il direttore 
Arja Hasipi. 
Alla missione, hanno aderito anche la Barca a vela “Doktor Faust” del socio 
Cesare Filograna della Lega Navale Italiana – delegazione Marina di Santa 
Caterina, e l’imbarcazione Kiss dell’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria Don 
Tonino Bello di Tricase” ( con a bordo due suoi studenti). 
Il team di skipper, educatori, e volontari destinerà le attività agli ospiti delle 
strutture coinvolte, tra cui: 
-Vela-terapia
-Momenti di condivisione con i bambini, e gli operatori delle strutture. 
-Laboratori di giochi interattivi; 
-Attività creative, ed inclusive. 
--Distribuzione del materiale donato. 
Obiettivo della missione: 
-Portare aiuti concreti e personalizzati ai bambini, in stato di bisogno; 
-Creare un ponte umano, e simbolico tra Italia, ed Albania; 
-Seminare valori di altruismo, empatia e condivisione 
Un invito alla solidarietà: la Missione è un’occasione per promuovere la gioia, il 
supporto emotivo, materiale, e l’inclusione; la partecipazione della comunità 
tutta, comprese le Istituzioni, è fondamentale per rendere questa iniziativa un 
simbolo di umanità, e cooperazione. 
Il Team di Demetra per la vita ringrazia il Marina di Brindisi per il supporto logistico, 
e per aver contribuito all’acquisto di una parte dei doni destinati ai 
bambini/ragazzi, il Cantiere Navale Danese per aver permesso che Demetra fosse 
nella condizioni i poter navigare, i titolari del Lido Apani Beach, e altri soggetti 
privati, che supportano la Missione, con contributi volontari e/o materiali. 
Unitevi a noi, col Cuore. 
Per informazioni, e contatti: www.asddemetra.com 
 
F. TO IL TEAM ASD DEMETRA PER LA VITA APS ETS 
