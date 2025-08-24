L'associazione APS Demetra per la Vita Aps Ets (con sede legale in Mesagne, e

sede operativa c/o Marina di Brindisi) -in collaborazione con il Marina di Brindisi

(Bocca di Puglia SPA)– Porticciolo Turistico -, e con il supporto del Cantiere Navale

Danese, promuove la prima edizione della Missione “Demetra: Cuori che

navigano per Amore” che si svolgerà a Valona (Orikum) –Saranda (Albania) dal

30 agosto, al 07 settembre 2025.

Evento patrocinato dalla Provincia di Brindisi, e dal Comune di Mesagne.

Questa iniziativa è dedicata a portare sorrisi, e sostegno emotivo ai bambini, e

ragazzi in contesti delicati, grazie al contributo di volontari, e professionisti nella

vela-terpia, nella clown terapia, ed arte terapia.

Demetra (barca a vela sottratta all’immigrazione clandestina, che nel 2024 ed

assegnata all’ associazione, dal Tribunale di Locri), nella mitologia greca, è

simbolo di nutrimento, e cura.

La barca, porta questo nome, per ricordare che ogni piccolo gesto può

germogliare nel cuore di ognuno, come un seme di speranza, e rinascita.

Simbolicamente collegherà, con questo viaggio, le sponde del Mediterraneo,

donando un messaggio di solidarietà, amore incondizionato, ed inclusione,

trasportando doni, e volontari destinati alla Missione.

Programma della Missione 2025:

1. Valona (ormeggio porto di Orikum) Isitituto di Assistenza Sociale “ Lagjia 7

pallatet- uji i ftohte – shtepia e foshnjes vlore”, direttrice Anila Hitaj; 2.

2. Saranda Casa Bambini “Vangjel Pulla” Rruga Via Adem Sheme, con il direttore

Arja Hasipi.

Alla missione, hanno aderito anche la Barca a vela “Doktor Faust” del socio

Cesare Filograna della Lega Navale Italiana – delegazione Marina di Santa

Caterina, e l’imbarcazione Kiss dell’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria Don

Tonino Bello di Tricase” ( con a bordo due suoi studenti).

Il team di skipper, educatori, e volontari destinerà le attività agli ospiti delle

strutture coinvolte, tra cui:

-Vela-terapia