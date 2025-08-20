Breaking News :
Lotto: ancora vincite in Puglia
Redazione Agosto 20, 2025 60
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Puglia a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrata una doppietta da 21mila euro: a Melendugno, in provincia di Lecce, vinti 11.250 euro con un terno in via Duca degli Abruzzi, mentre tre ambi e un terno valgono un colpo da 9.750 a Polignano a Mare, in provincia di Bari in via Pompeo Sarnelli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 829,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
Ultimi da Redazione
- TODOR RADONJIC IL NUOVO CAPITANO VALTUR BRINDISI
- SS. ANNUNZIATA MESAGNE: UNA CONFERMA IMPORTANTE, GIULIA CAROLI
- Rassegna letteraria: A libro aperto
- San Michele Salentino, lunedì 25 agosto Luigi De Magistris presenta “Poteri occulti”
- Tre passeggeri risarciti con 1200 euro per il ritardo del volo Ryanair Brindisi-Bruxelles