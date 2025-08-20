Lotto: ancora vincite in Puglia

Agosto 20, 2025
Lotto: ancora vincite in Puglia

Puglia a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrata una doppietta da 21mila euro: a Melendugno, in provincia di Lecce, vinti 11.250 euro con un terno in via Duca degli Abruzzi, mentre tre ambi e un terno valgono un colpo da 9.750 a Polignano a Mare, in provincia di Bari in via Pompeo Sarnelli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 829,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.

