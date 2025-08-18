Brindisi e provincia: 58 annunci di lavoro e 112 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”.

Brindisi 18 agosto 2025 - I DATI DEL 32° REPORT. Il 32° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined , attesta anche nell’ultima settimana di luglio 2025 un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 58 annunci attivi, per un totale di 112 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto agricoltura e zootecnia con ben 32 posizioni aperte. Al secondo posto si colloca il settore turismo e ristorazione con 20 figure ricercate. Al terzo posto troviamo il settore edilizia con 12 risorse richieste, al pari del settore commercio, seguiti dal comparto sanità con 10 posizioni aperte. Cinque figure richieste nel settore metalmeccanico, quattro per trasporti, tre per logistica e tre per il settore servizi alla persona. Due figure richieste per il settore ingegneristico, due per assistenza domiciliare, due per il settore alimentari e due per il comparto artigianato. E’ richiesto un lavoratore per l’ambito del tessile e una figura per il comparto amministrativo.

Si registra, inoltre, una offerta di lavoro per categorie protette.