San Michele Salentino, mercoledì 6 agosto Antonio Decaro presenta il suo libro: “Vicino. Fare politica insieme alle persone”

Mercoledì 6 agosto, alle ore 21.00, in via Sacerdote Pietro Galetta nei pressi del Municipio di San Michele Salentino, l’Amministrazione comunale organizza la presentazione del libro dell’europarlamentare Antonio Decaro.

Dopo i saluti istituzionali, il giornalista Francesco G. Gioffredi, responsabile dell’ufficio di coordinamento del Nuovo Quotidiano di Puglia, dialogherà con l’autore. A conclusione ci sarà il firmacopie grazie alla disponibilità della libreria Pensiero Bambino Mondadori Point di Ceglie Messapica. Infine, un ringraziamento a Frama Arreda di San Michele Salentino, per l’allestimento dello spazio dell’evento.

IL LIBRO

La politica, quasi per caso: in famiglia si erano ripromessi che dopo la breve esperienza paterna alle prese con la politica attiva, si sarebbero tenuti lontani dagli incarichi pubblici. E invece, in un susseguirsi di eventi e coincidenze, Antonio Decaro si ritrova prima assessore, poi deputato, sindaco, europarlamentare. Scoprendo che un ingegnere come lui, «prestato» alla politica, può fare la differenza, o almeno provarci con tutte le sue forze. Perché la politica è prima di tutto azione per cambiare le cose: è riqualificazione urbana e lotta alla criminalità, è progettazione di una nuova mobilità urbana e di una nuova edilizia che riduca il consumo di suolo, è accoglienza per chi arriva da lontano e solidarietà verso chi non ha casa, lavoro, certezze. La politica è un’avventura ogni giorno diversa, che può portare a occuparsi dei permessi per un concerto come della competitività dei prodotti agricoli europei sul mercato globale, dei destini di una squadra di calcio come della destinazione di miliardi di fondi comunitari. In queste pagine, che hanno il tono di una chiacchierata confidenziale e la serietà dell’impegno civile, Antonio Decaro racconta alcune delle tappe più importanti della sua vita, la sua esperienza di amministratore sotto scorta, le campagne e le battaglie vinte e perse. Delinea i temi e i problemi che ci troviamo di fronte: dalle migrazioni alla transizione energetica, dalla salute pubblica alla legalità. Con aneddoti e ricordi, mostra la necessità di affrontare ogni questione restando sempre vicino alle persone, alla loro quotidianità, ai loro bisogni. Perché solo grazie all’empatia, all’ascolto, alla disponibilità – al di là di ogni strategia elettorale – la politica resta uno strumento di emancipazione collettiva e un’esperienza entusiasmante.

L’AUTORE

Antonio Decaro è stato assessore alla Mobilità e al Traffico del Comune di Bari, consigliere regionale, parlamentare, sindaco di Bari dal 2014 per due mandati. Nel 2024 è stato eletto al Parlamento europeo e nominato presidente della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.