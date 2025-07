Puglia Mobility Game: il progetto entra nella fase conclusiva

Fasano – Il progetto Puglia Mobility Game entra nella sua fase conclusiva, con sei settimane residue prima della conclusione. Fino al 30 giugno 2025, per il Comune di Fasano, si sono svolte sei settimane di gaming “inclusivo”, in cui tutti gli utenti hanno ottenuto premi proporzionali ai chilometri percorsi, e tre settimane di gaming “solidale”, durante le quali gli utenti pedalano e fanno corse in Trasporto Pubblico Locale al fine di destinare gli incentivi maturati a ONLUS del territorio.

A Fasano gli utenti iscritti sono 98. Di questi 46 sono attivi, ovvero hanno registrato almeno una sessione di mobilità. Fino al 30 giugno, gli utenti hanno percorso complessivamente oltre 12.138 km in bicicletta. La partecipazione rispetto al TPL è stata molto più ridotta, con 20,19 km percorsi e si auspica un maggiore coinvolgimento in queste ultime settimane.

Utilizzando un algoritmo di calcolo già utilizzato in questi esperimenti è possibile affermare che questo progetto hanno generato un risparmio di 1.050,6 kg di CO₂ rispetto all’ipotesi di utilizzo dell’auto privata.

Questi spostamenti si sono tradotti in 1.308 € incentivi maturati dai cittadini partecipanti. Ad oggi, 437,50€ di incentivi sono stati spesi in 3 attività commerciali della città.

Invitiamo tutte le attività commerciali della città ad aderire al progetto, in quanto rappresenta un’occasione concreta per accogliere nuovi clienti ed aumentare le proprie entrate, contemporaneamente supportando uno stile di mobilità più amico dell’ambiente. Allo stesso modo, chiediamo agli utenti che hanno ritirato il kit ma non hanno ancora compiuto delle sessioni a farlo e ricordiamo agli utenti attivi di utilizzare gli incentivi maturati: avete tempo fino al 14/09/2025!

