Brindisi e provincia: 47 annunci di lavoro e 72 figure ricercate

. Il 27° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche nella ‘bella stagione’ un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 72 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con ben 19 posizioni aperte. Al secondo posto si colloca il settore edilizia con 10 figure ricercate. Al terzo posto si inserisce il settore commercio, anch'esso con 10 figure richieste. A seguire, il settore pulizie nel quale si ricercano sei risorse. Tre posizioni aperte nel settore trasporti, tre nel metalmeccanico e tre in ambito amministrativo. Due figure richieste per il settore servizi alla persona, due per il settore sanità, due per il settore agricoltura e due per il comparto artigianato. E’ richiesto un lavoratore per l’ambito del tessile, uno per logistica, uno per impiantistica elettrica, uno in assistenza domiciliare e uno nel settore alimentari.

Si conta una posizione aperte per le categorie protette ex art 1 L.68/99.

