Torre Canne: intitolata una piazza ad Angelo Vassallo, il "Sindaco Pescatore"

La Città di Fasano ha reso omaggio ieri, venerdì 11 luglio, ad Angelo Vassallo, il "Sindaco Pescatore", con l'intitolazione di una piazza a Torre Canne. La cerimonia commemorativa si è svolta in Via del Faro, con la partecipazione del Sindaco Francesco Zaccaria e del Vicesindaco, dell’Assessore alla Toponomastica Luana Amati, del fratello di Angelo Vassallo, Dario, presidente della Fondazione “Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore” e il Presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto.

Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica, Comune in provincia di Salerno, è stato una figura emblematica nella lotta per la legalità e la tutela ambientale in Italia. Conosciuto come il "Sindaco Pescatore", ha dedicato la sua vita alla salvaguardia del suo territorio e alla promozione di uno sviluppo sostenibile, proteggendo il mare e la terra, valorizzando le tradizioni locali e garantendo un futuro migliore per la sua comunità, libero dalla speculazione edilizia e dalla criminalità organizzata. Tra le sue iniziative, la "strategia Rifiuti Zero" e la promozione della dieta mediterranea come patrimonio UNESCO, che hanno reso Pollica un modello di gestione virtuosa. Il suo coraggioso impegno lo ha portato all'assassinio il 5 settembre 2010, un crimine che ha profondamente scosso il Paese, ma il suo esempio continua a ispirare chi crede in un futuro più giusto e pulito.

«Intitolare una strada ad Angelo Vassallo è come piantare un seme – ha dichiarato il Sindaco Francesco Zaccaria -. Un seme che ci ricorda ogni giorno che esiste un modo diverso di fare il sindaco: con l’ascolto, la coerenza, la voglia di proteggere le cose belle, anche quando costa fatica. Anche quando è pericoloso. Ha fatto scelte scomode. Ma giuste. Ha difeso l’ambiente, ha creduto nella sua gente, ha detto no dove altri chiudevano gli occhi. E per questo ha pagato con la vita. Con questo gesto, con questa intitolazione, diciamo una cosa chiara: che la legalità non è una parola vuota, ma una scelta quotidiana. Che ricordare è un dovere. Ma imitare è un atto di coraggio».

«Oggi celebriamo un uomo che ha incarnato i valori di integrità, coraggio e amore per il proprio territorio – ha dichiarato il Vicesindaco Luana Amati -. Intitolare una piazza ad Angelo Vassallo a Torre Canne, un luogo così legato al mare e alla bellezza della natura, significa non solo onorare la sua memoria, ma anche rafforzare il nostro impegno come comunità nella difesa della legalità e nella promozione di uno sviluppo sostenibile. Il suo esempio ci ricorda che l'azione di un singolo, mossa da principi saldi, può lasciare un segno indelebile e ispirare generazioni. Questa piazza sarà un monito costante per tutti noi a proseguire la sua battaglia per un futuro più pulito e giusto, in cui la tutela dell'ambiente e la lotta alla criminalità siano priorità assolute».

