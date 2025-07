Emergenza incendi, Uila Puglia: “Investire in pianificazione e prevenzione partendo dalla stabilizzazione del personale a tempo determinato"

“In un momento storico nel quale il nostro sistema agricolo e l’immenso patrimonio di biodiversità della nostra terra custodito anche dalle aree boschive vanno difesi dal pericolo incendi, dagli eventi meteorologici estremi e dalla Xylella, occorre dare qualità al lavoro forestale, proseguendo nel percorso avviato con la Regione Puglia e con ARIF per superare i rapporti di lavoro a tempo determinato e offrire una prospettiva di futuro ai 360 lavoratori che profondono un impegno a difesa del nostro territorio”. Così Pietro Buongiorno, Segretario Generale Uila Puglia interviene nel dibattito di questi giorni, alla luce dell’emergenza incendi che la nostra regione sta affrontando, interessata da Nord a Sud anche per la presenza di forti venti. Tra le aree maggiormente colpite la provincia di Foggia, con focolai a Monte Sant’Angelo e sul versante ai confini col Molise tra Chieuti e Serracapriola. Ma ad essere danneggiate sono state tutte le province, da Bari a Lecce passando per Taranto, ai confini col Metapontino.

“Più di 150 ettari bruciati in un solo giorno confermano purtroppo un trend che vede un aumento costante degli incendi boschivi - afferma Buongiorno - secondo i dati del Piano AIB 2023-2025, considerando gli ultimi 10 anni, la Puglia è la quinta regione italiana per numero di incendi boschivi e la quarta per superficie totale percorsa dal fuoco, dopo Sicilia, Sardegna e Calabria. Per quanto riguarda la superficie boscata percorsa, si posiziona al sesto posto. Analizzando gli incendi di estensione superiore ai 30 ettari (dati EFFIS) dal 2008 al 2021, la Puglia si colloca al sesto posto a livello nazionale per superficie totale percorsa dal fuoco. In questo periodo, si sono verificati circa 120 incendi di dimensioni superiori ai 30 ettari, con una media di circa 150 ettari per evento e 8.5 eventi all’anno. E i dati di questi giorni sono allineati a queste dimensioni”.

Un trend che trova riscontri anche nei fenomeni di tipo macro che stanno coinvolgendo il nostro ecosistema regionale. “Nelle campagne e nei boschi le alte temperature e l’assenza di precipitazioni hanno inaridito i terreni - afferma Buongiorno - ogni rogo costa ai cittadini oltre diecimila euro all’ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici in un arco di tempo che raggiunge i 15 anni. Una situazione che aggrava il conto dei danni causati dalla siccità con la mancanza di precipitazioni che in Puglia sono le più basse d’Italia, una vera e propria emergenza per coltivazioni ed allevamenti travolti da una catastrofe climatica”.

Le conseguenze, infatti, sono drammatiche in termini ambientali a causa delle fiamme che fanno salire la temperatura fino ad oltre 750 gradi, provocando effetti devastanti come il deterioramento del suolo, la scomparsa della biodiversità, il degrado ecologico, la perdita di produzioni legnose e non legnose, il disordine idrogeologico, i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento da fumi e la distruzione della fauna.