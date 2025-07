L’ARTE PUBBLICA NELLA RIGENERAZIONE URBANA: A BRINDISI UN EVENTO NAZIONALE CON TANTI PROTAGONISTI.

Un confronto a partire da progetti realizzati in tante Città. A confrontarsi, Amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche, organizzazioni culturali, esperti e professionisti

“L’Arte pubblica nella rigenerazione urbana” è promosso da Associazione Mecenate 90, Cidac, Federcasa, in collaborazione con il Comune di Brindisi e la Regione Puglia. Si inserisce in un percorso che ha preso avvio nel 2020 con l’obiettivo di esplorare in che modo e in quali contesti l’arte muraria, l’arte contemporanea, l’architettura tattica contribuiscono a riqualificare quartieri e porzioni di città. Grazie al contributo di Federcasa, che rappresenta le aziende che gestiscono complessi di edilizia residenziale pubblica, molti dei progetti presentati a Brindisi sono stati realizzati in diverse città dal Nord al Sud, prevalentemente nei quartieri periferici. Il riuso e la riqualificazione di spazi dismessi e abbandonati e il ricorso all’arte pubblica rappresentano, in molti casi, gli interventi più diretti ed efficaci per contrastare il degrado di porzioni di città e, allo stesso tempo, favoriscono la partecipazione dei cittadini e contribuiscono a costruire comunità coese. In questi contesti l’arte e la cultura agiscono come strumenti di cambiamento materiale e immateriale, accompagnano o innescano processi di rigenerazione urbana. L’esperienza realizzata nel quartiere Paradiso a Brindisi ne è una conferma. In alcuni casi hanno generato nuove forme di turismo culturale e contrastato lo spopolamento, soprattutto nei borghi e nelle aree interne.

L’appuntamento è l’11 luglio, a partire dalle 9.30, a Brindisi presso l’Istituto Comprensivo Tuturano-Paradiso, Sala Auditorium in via Giovanni Prati 2, Quartiere Paradiso.

Dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dalla Toscana alla Calabria, dal Trentino alla Puglia: sono queste alcune delle regioni che ospitano i tanti progetti che saranno presentati, con l’obiettivo di mettere in luce iniziative e best practies che hanno permesso alle città di sottrarre al degrado spazi pubblici e restituirli alla comunità.

Ad aprire la giornata saranno il Sindaco della Città di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il Vice Presidente della Commissione Antimafia, On. Mauro D’Attis, il Presidente ARCA NORD Salento, Vittorio Rina, il Presidente di Federcasa, Marco Butteri. Previsto l’intervento del Consigliere Regionale della Puglia con delega al Paesaggio e all’Urbanistica, Stefano Lacatena e la Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC, Stefania De Notarpietro. I progetti saranno commentati da Chiara Rizzi, Università della Basilicata, Stefano Antonelli, Art Curator e Luigi De Luca, Direttore del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate a Ledo Prato, Segretario generale Mecenate 90.