10eLotto, in Puglia tripletta da oltre 295mila euro

ll 10eLotto premia la Puglia, con una tripletta da oltre 295mila euro totali. Nel concorso di martedì 1° luglio, come riporta Agipronews, realizzata a Lucera, in provincia di Foggia, una vincita da 250mila euro - colpo più alto di giornata - grazie a un 9 'Oro', in via Salvo d’Acquisto. A Villa Castelli, in provincia di Brindisi, colpo da 25mila euro con un 8 'Oro', in via Ceglie, mentre a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, realizzato un 9 da 20mila euro in via Guardialto Piccolo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

Lotto: in Puglia le vincite sfiorano 130mila euro

Esulta la Puglia grazie al Lotto. Nel concorso di martedì 1° luglio 2025, come riporta Agipronews è stata infatti realizzata una tripletta da 129.750 euro totali. Il colpo più alto di giornata, da 64.750 euro, è stato centrato a Parabita, in provincia di Lecce, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, in via Parabita mentre a Bari sono andati 65mila euro grazie a due vincite, una da 38mila euro (tre ambi e un terno) e l'altra da 27mila euro, con un terno, entrambe in via Ottavia Serena. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, per un totale di 667,9 milioni di euro da inizio 2025.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci