Primo appuntamento rassegna 2025 “Metti un Libro a Teatro”.

Al Museo Ribezzo – Brindisi, “La Signorina Else” di Arthur Schnitzler - 28 giugno 2025, ore 21.00 – Ingresso gratuito

Primo appuntamento con la rassegna “Metti un Libro a Teatro” – 2025, che sceglie, con il sostegno del MiC, quali luoghi di rappresentazione i Poli BiblioMuseali della Regione Puglia, luoghi della cultura per antonomasia.

Sabato 28 giugno 2025 - ore 21.00, al Museo Ribezzo – Piazza Duomo | Brindisi, andrà in scena uno dei titoli più intensi della letteratura mitteleuropea: La Signorina Else di Arthur Schnitzler, affidata all’interpretazione di Sara Santucci.

Scritto in forma di monologo interiore, il testo dà voce a una giovane donna, Else, adolescente viennese della Belle Époque, costretta a confrontarsi con una richiesta che travolge la sua libertà e intimità.

Il ricatto morale che le viene imposto – ottenere denaro da un ricco amico di famiglia in cambio della propria nudità – fa esplodere una crisi identitaria profonda, che coinvolge corpo, psiche, spirito. Else riflette, si ribella, si frantuma. La sua voce scorre come un fiume di pensieri, talvolta limpido, talvolta confuso, ma sempre lucido nella denuncia delle costrizioni sociali imposte alla donna.

Schnitzler, scrittore e medico, anticipa con sorprendente lucidità temi che saranno poi propri della psicoanalisi, scavando con precisione chirurgica nella mente della protagonista e nelle ipocrisie della società borghese. Il risultato è un testo di grande modernità, che interroga ancora oggi la coscienza collettiva.

A interpretare questo personaggio fragile e potentissimo sarà Sara Santucci, giovane attrice di grande talento e sensibilità, chiamata a dare voce al flusso interiore di Else, oscillando tra la lucidità del pensiero e lo smarrimento emotivo. La sua performance si preannuncia intensa, profonda, capace di restituire tutta la complessità del testo e l’urgenza della sua attualità.

La Signorina Else è molto più di un monologo: è un grido silenzioso, un gesto di resistenza, un’indagine sulla condizione femminile che attraversa i secoli e resta oggi quanto mai necessaria. Uno spettacolo che invita a riflettere sulle dinamiche psicologiche, sociali e culturali che ancora condizionano il nostro sguardo.

Una narrazione teatrale sospesa tra introspezione e poesia, memoria e contemporaneità.

La rassegna “Metti un Libro a Teatro”, ideata da Alessandra Pizzi, autrice e regista - Ergo Sum e realizzata in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi – Museo Ribezzo, propone i grandi testi della Letteratura quali esperienze teatrali vive, condivise, accessibili, in scena all’interno di luoghi simbolici della cultura. Rileggere i testi letterari non solo come materia da studiare o leggere, ma come voci vive da ascoltare. Il teatro diventa strumento di amplificazione, di risonanza emotiva e intellettuale, una lente per reinterpretare i classici e restituirli in forma scenica al pubblico contemporaneo.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Luogo: Museo Ribezzo | Piazza Duomo - Brindisi

Data: Sabato 28 giugno 2025

Orario: 21.00

Ingresso gratuito

Info e prenotazione obbligatoria: 327 9097113.

