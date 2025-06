San Pancrazio Salentino, tutto pronto per il Forum Wine Festival:

sabato 28 e domenica 29 giugno tra vino, musica ed emozioni

San Pancrazio Salentino si prepara ad accogliere la terza edizione del Forum Wine Festival, in programma il 28 e 29 giugno. Due giorni all’insegna dell’eccellenza enologica, dove il vino diventa il cuore pulsante di un’esperienza che coinvolge i sensi, l’anima e la bellezza del nostro territorio.

I giardini del Forum Eventi si trasformano in uno scenario sensoriale, tra calici che tintinnano al tramonto e note musicali che risuonano fino all’alba. Qui il vino non è solo bevanda, ma narrazione di una storia autentica: 50 cantine, oltre 200 etichette, 15 eccellenze gastronomiche e le preziose Masterclass guidate da Carmine Galasso conducono gli ospiti in un viaggio attraverso i vini del Salento, orgoglio della nostra terra.

Sabato 28 giugno, l’atmosfera si accende con Salento Symphony Night, una serata che vedrà sul palco Antonio Castrignanò insieme all’orchestra Tebaide, con la partecipazione speciale dei Boomdabash. Domenica 29, tocca a Enzo Petrachi e la sua Folkband, affiancati dall’ospite d’eccezione Giancarlo Paglialunga, portare il ritmo della tradizione in una festa che unisce musica, arte e cultura.

Il Forum Wine Festival promette emozioni raffinate: vini pregiati si sposano con piatti d’autore in un connubio perfetto che delizia e sorprende. Ogni sorso e ogni assaggio raccontano una storia, un’identità, una passione.

Il Forum Wine Festival è a ingresso libero e si svolge con il patrocinio della Provincia di Brindisi, del Comune di San Pancrazio Salentino, del Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria, dell’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino”, di AIS Puglia, del Consorzio di Tutela Vini DOP Salice Salentino e del Consorzio di Tutela Vini DOC Brindisi.

Due giorni di emozioni autentiche, in cui il vino diventa esperienza e racconto autentico di un territorio ricco di storia e capace di esprimere eccellenze uniche.

