Mesagne, 180 colloqui alla prima edizione del Job Day del settore socio-sanitario

Oltre 150 colloqui in presenza e altre 30 prenotazioni per colloqui da remoto da tutta Italia: sono i numeri del primo Job Day nel settore socio-sanitario, tenutosi in mattinata presso il Castello Svevo Normanno di Mesagne. L’evento rientra nella rassegna di appuntamenti attraverso i quali Arpal Puglia, con il patrocinio del Comune di Mesagne, si prepara ad inaugurare a breve il centro per l’impiego nella città.

“Ci piace far parlare i numeri - afferma Sebastiano Leo, Assessore della Regione Puglia all’Istruzione, Formazione e Lavoro – che anche questa volta parlano chiaro: le aziende stanno aumentando sempre più la fiducia verso l’operato della nostra Agenzia e al contempo l’utenza si affida al servizio pubblico per usufruire delle attività di inserimento nel mercato del lavoro. C’è ancora tanto da fare e stiamo lavorando nella giusta direzione”

Nell’ambito delle attività del Servizio Incrocio Domanda-Offerta, i centri per l’impiego degli Ambiti di Brindisi di Arpal Puglia hanno intercettato uno specifico fabbisogno del territorio, lanciando la chiamata pubblica agli imprenditori alla ricerca di personale nei settori interessati.

Venti le aziende che hanno accettato l’invito e hanno affidato ad Arpal la ricerca di numerosi profili professionali.

“In un settore cruciale come quello socio-sanitario – dice il sindaco Toni Matarrelli - il recente Job Day è servito ad evidenziare quanto siano fondamentali le competenze e le motivazioni individuali. Questi elementi, approfonditi tramite colloqui personalizzati, si rivelano determinanti non solo per la crescita professionale delle persone, ma anche per lo sviluppo occupazionale del territorio”.

Dopo anni di chiusura, si avvicina la data di riapertura del Centro per l’Impiego di Mesagne: “A breve Mesagne diventerà il 44°simo Cpi di Arpal Puglia - afferma il direttore di Arpal Puglia Gianluca Budano - permettendo a cittadini e imprese di usufruire ancora più agevolmente dei nostri servizi. Ringrazio l’amministrazione comunale e gli uffici per il costante sostegno alle attività di ripartenza”.

“Esprimo grande soddisfazione per l’esito di questo primo appuntamento, – afferma Marta Basile, dirigente U.O. Servizi per l’impiego ambito Brindisi-Taranto – e quest’oggi ho toccato con mano i risultati dell’efficace triangolazione tra aziende, utenti e Arpal Puglia. E’ emersa con chiarezza l’importanza degli strumenti di comunicazione messi a disposizione dell’evento e dell’utilità dei colloqui one to one, evidenziando che, quando tecnologia e rapporti umani procedono in equilibrio, i risultati sono eccellenti.

Particolare attenzione è stata dedicata all’evento poiché generato attraverso #mareAsinistra, Strategia per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti ideata dalla Regione Puglia”.

Ai colloqui on line è possibile candidarsi sino al 3 luglio, giorno in cui si svolgerà il Job Day del settore socio-sanitario a Brindisi.