Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 130 annunci di lavoro attivi e 207 le figure ricercate

L’arrivo dell’estate offre una settimana ricca di eventi dedicati a chi sta cercando un’occupazione sia nel lavoro stagionale che nel settore socio-sanitario. Dopo il boom di presenze registrate nei due appuntamenti di presentazione dei progetti connessi al Servizio Civile Regionale 2025, e tenutisi rispettivamente, giovedì 12 giugno a Cisternino e venerdì 13 giugno a Brindisi, organizzati da ARPAL Puglia-Ambito Territoriale di Brindisi, si riparte col vento in poppa.

Il lavoro stagionale in primo piano attraverso il Recruiting Day - Last Call for Summer nell’ambito territoriale Brindisi-Taranto, che si svolgerà simultaneamente nei Centri per l’impiego di Brindisi e Ostuni domani 17 giugno dalle 14,30 alle 16,30, e nel Centro per l’impiego di Manduria giovedì 19 giugno negli stessi orari. Si collocherà nell’ambito del Last Call for Summer l’evento “Turismo & Lavoro-Ginosa & Marina 2025”, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ginosa che si terrà il 26 giugno 2025 presso il Palazzo della Delegazione di Marina di Ginosa, dalle 9,30 alle 16,30.

Anche il settore socio sanitario ritorna in pista attraverso due Job Day dedicati che si svolgeranno rispettivamente giovedì 19 giugno a Mesagne dalle 9,30 alle 12,00 presso il Castello Normanno Svevo e giovedì 3 luglio, dalle 9,30 alle 12,00, presso il Centro per l’impiego di Brindisi, Sala Convegno del Palazzo della Regione Puglia. Numerose le aziende del territorio che hanno aderito all’iniziativa, offrendo una grande opportunità a coloro i quali vorrebbero inserirsi professionalmente nel settore socio sanitario.

Sottoscritto inoltre, nella mattinata odierna, il “Protocollo d’Intesa - Accordo di Rete per la Parità di Genere”.

Intanto, il 23° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, conferma un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 130 annunci attivi, per un totale di 207 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro è ancora una volta il comparto turistico e ristorazione con ben 99 posizioni aperte, che lo conferma quale settore trainante dell’economia locale. Al secondo posto si colloca il settore sanità con 32 figure ricercate e al terzo il commercio con 15 risorse ricercate. Si posiziona al quarto posto il comparto impiantistica elettrica con nove risorse richieste. Sei figure cercate nel settore pulizie, sei in edilizia e sei in metalmeccanica. Cinque le posizioni ricercate per il settore tecnico e quattro per il comparto amministrativo. Tre figure richieste per il settore trasporti, tre per il comparto marketing, tre per agricoltura e zootecnia. Sono ricercate due figure per il settore servizi, due per logistica, due per contabile e ancora due in ambito artigianato. Si seleziona un lavoratore nel settore informatico, uno in servizi e terziario, uno in assistenza domiciliare, uno in servizi alla persona e uno nel settore alimentare.

Si conta una posizione aperta per le categorie protette ex art 1 L.68/99 e due posizioni aperte riservate alle altre categorie protette ex art.18 L.68/99.

Completano l’offerta una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale in ambito europeo.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

