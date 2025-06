BERLINGUER a love story, un film di Pierpaolo Farina.

Fra le prime date in Italia, giunge a Mesagne BERLINGUER a love story, un film di Pierpaolo Farina.

La proiezione avverrà VENERDÌ 20 GIUGNO 2025 alle ore 20,30 nell’Atrio del Castello a Mesagne.

La serata sarà introdotta dai saluti di Giovanni Galeone, presidente della “Di Vittorio” e Carla Graduata, presidente dell’ANPI di Mesagne.

A seguire, incontro con il regista Pierpaolo Farina, con l’on. Lalla Trupia responsabile della sezione femminile del PCI negli anni dal 1981 al 1986 e con Antonio Di Dio, neo-diciottenne, attivista di ANPI Mesagne che ha partecipato al film.

È un’iniziativa di

- ANPI sezione “E. Santacesaria” Mesagne

- Associazione “G. Di Vittorio” Mesagne

con il patrocinio della “Città di Mesagne”

Sinossi del film

Ci sono storie d’amore che duranotutta una vita.Poi ci sono quelle che sembrano non finire mai. Enrico Berlinguersi spegneva l’11 giugno 1984 a Padova, oltre 40 anni fa. I suoi funerali sono statii più grandi della Storia d’Italia, con oltre 2 milioni di persone arrivate a Roma da tutto il paese. La commozione, il dolore e l’esplosione d’affetto di quei giorni portarono l’attoreRoberto Benignia dire che in quei giorni stava bruciando il firmamento.

E in effetti, la sensazione che fosse finito tutto con la sua morte la ebbero in molti. Eppure Enrico Berlinguer continua ad essereil leader politico più amato di sempre. Amato da chi ha vissuto la sua stagione politica, ma anche da chi è natomolti anni dopo la sua morte. Come è possibile? Perché un politico morto quando ancora il mondo era diviso in due blocchi è ancora così amato in Italia?

Pierpaolo Farina, classe 1989, ha scoperto la sua figura a 18 anni e nel 2009 ha fondato il primo sito web sull’ex-leader comunista. In questo suo esordio alla regia, Farina racconta questalunga storia d’amore, partendo da quella che è considerata da tutti “la fine”, i suoi funerali. Attraverso le testimonianzedi chi c’era, dalla figlia Laura Berlinguer all’attrice Lella Costa, ad ex-dirigenti del partito come Aldo Tortorella e Luciana Castellina,ma soprattutto a chi non c’era (come il nostro giovanissimo concittadino Antonio Di Dio) ricostruisce la vicenda umana e politica del Segretario comunista.

Il risultato èun racconto intergenerazionale unico nel suo genere, che mette a fuoco i motivi e le ragioni profonde che rendono Enrico Berlinguer non solo un esempio di buona politica, ma soprattutto un esempio di vita per tanti giovani nati anche 20 anni dopo la sua morte. E mostra come le sue idee, la sua tensione morale e la sua passione politica possono ancora oggi aiutare i tanti che non si rassegnano allo status quo e vogliono lottareper una società diversa.

Sul regista, Pierpaolo Farina

Pierpaolo Farinaè nato e vive a Milano. Sociologo e scrittore, nel 2009, a vent’anni, creaenricoberlinguer.it, il primo sito web su Enrico Berlinguer, attorno al quale costruisce in pochi anni una web-community di mezzo milione di persone.

Dopo lo straordinario successo ottenuto online, nel 2013 pubblica il libro “Casa per Casa, Strada per Strada“, con la prefazione di Eugenio Scalfari. Il libro diventa immediatamente un bestseller, con oltre 12.000 copie vendute in tutta Italia. Nel 2024 pubblica il libro “Per Enrico, per Esempio. L’eredità politica di Enrico Berlinguer“, che in pochi mesi vende oltre 2.500 copie.

Fondatore nel 2010 del blogQualcosa di Sinistra, miglior sito politico d’opinione nel 2014, consegue nel 2021 il Dottorato in Studi sulla Criminalità Organizzata con una tesi sul rapporto tra mafia e capitalismo in Lombardia, con la quale l’anno dopo vince i premi Giovanni Falcone e Giorgio Ambrosoli come miglior tesi di dottorato.

Fondatore nel 2012 diWikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie, dal 2023 è direttore delFestival Internazionale dell’Antimafia.

Dopo aver lavorato come consulente in programmi televisivi e radiofonici, attualmente è ricercatore freelance e membro del Comitato tecnico-scientifico antimafia di Regione Lombardia, carica che ricopre a titolo gratuito.

“Berlinguer. A love story” è il suo primo film.